Gebelik döneminde oluşan varise dikkat!

"Toplardamar sistemindeki değişikliklere bağlı olarak gebelerin yaklaşık % 15'inde bacaklarda varis oluşumu görülür. Gebelikte oluşan varisler gebeliğin üçüncü ayından itibaren artma eğilimindedir. Ailesinde varis hikayesi olanlarda, 35 yaş üzeri gebelerde, birden fazla doğum hikayesi olanlarda gebelik süresince varis oluşma riski belirgin olarak artıyor. Özellikle doğuma yaklaştıkça, varis oluşumunda artış ve varolan varislerde kötüleşme görülebiliyor. Varislere bağlı olarak bacak ödeminde artış, ağrı, kaşıntı ve kramplar gebelerin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyebiliyor. Gebelikteki hormon değişikliklerine bağlı olarak damar pıhtılaşması riski de artıyor."

İLERLEYEN VARİS HASTALIĞI, İYİLEŞMEYEN AYAK YARALARINA NEDEN OLABİLİR

"Bacaklarımızdaki toplardamar sistemindeki kapakçıkların yıpranması, damar duvarının hasarı veya geçirilmiş damar tıkanıkları toplardamar yetmezliğine (venöz yetmezlik) neden olur. Bu hastalığın bacaklarda sebep olduğu değişikliklere ise varis adı verilir"

GEBELİKTE VARİS TEDAVİSİ NASIL OLMALI?

Gebelerde varis tedavisinin, diğer varis hastalarına göre daha büyük hassasiyet gerektirdiğini aktaran Op. Dr. Emre Selçuk, "Günümüzdeki modern varis tedavileri, birçok varis hastası için etkili tedavi olanakları sunmaktadır. Ancak gebelik döneminde, çok nadir durumlar haricinde, sadece varis çorabı kullanımı (kompresyon tedavisi) ve yaşam tarzı değişikleri önerilmektedir. Gebelik döneminizde venöz yetersizlik tanısı aldıysanız mutlaka doktorunuzun önereceği size uygun varis çorabını kullanmanız hem hastalığınızın ilerlemesini yavaşlatacak hem de yaşam kalitenizi arttıracaktır. Varis çorabı kullanımına rağmen şikayetleri devam eden hastalarda destekleyici tedavi olarak hekiminizin önereceği venotonik ilaçları kullanılabilir. İleri varis hastalarının gebelik döneminde kan sulandırıcı ilaç kullanmaları gerekebilir. Bacak kaslarının güçlü kalmasını sağlayacak fiziksel egzersizler (yürüyüş, yüzme, yoga gibi) toplardamar sistemini destekleyecektir" diye konuştu.