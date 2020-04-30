Haberler Hamilelik Haberleri Hamilelikte beslenme nasıl olmalı?

Hamilelikte beslenme nasıl olmalı? Hamilelikte beslenme özel olarak ele alınması gereken konuların başında geliyor. Gebeliğe özgü bir beslenme diyeti yoktur, tüm sağlıklı insanlar nasıl besleniyorsa öyle beslenmek gereklidir. Yapılan pek çok araştırma gebelik ve emzirme dönemlerinde sağlıklı, dengeli bir beslenme programı izlemeyen kadınların çeşitli sağlık sorunları yaşamaya başladıklarını ortaya koyuyor. Anne karnında bebeklerin gelişiminin sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için öncelikle anne adayının sağlıklı beslenmesi gerekir. Öncelikle gebelik döneminde alınan kalorinin 3’te 1’inin yağlardan alınması gerekir. Ayçiçek yağı, mısır özü yağı ve zeytin yağı tercih edilebilir. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Tuğrul Abacıoğlu konu hakkında önemli bilgiler verdi.

Giriş Tarihi: 30.4.2020 12:40 ABONE OL