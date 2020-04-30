Hamilelikte beslenme nasıl olmalı?

En dikkatli şekilde tüketilmesi gereken besin grubu ise karbonhidratlardır. Çünkü enerjiye dönüşmeyen karbonhidratlar gereksiz kilo alımı sonucunu doğurabilir. Yaşamsal fonksiyonlarda büyük önem taşıyan vitaminler ise hamilelikte beslenme programlarının temel taşını oluşturmalıdır. Planlanmış gebeliklerden 1 ila 3 ay önce folik asit desteğine başlanması çok büyük önem taşıyor.
Ayrıca folik asit bakımından zengin olan bu gıdalar da bol miktarda tüketilebilir;
Minerallerin de anne adaylarının hamilelikte beslenme programlarında bulunması gerekiyor. Gebelikte özellikle kalsiyum ve demir çok önemlidir. Bebeğin kan yapısı ve kemik yapısı bakımından günlük demir ve kalsiyum ihtiyacının mutlaka karşılanması gerekiyor.
KALSİYUM AÇISINDAN ZENGİN GIDALAR: