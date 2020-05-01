Anne adaylarına öneriler...

EGZERSİZ ÖNEMLİ

Öcal, "Hamilelik döneminde anne adaylarının egzersiz yapması gerek annenin gerekse bebeğin sağlığı için oldukça önemlidir. Gebelik sürecinde yapılan egzersizler, spor, anne adayının daha rahat bir doğum yapmasına yardımcı olurken aynı zamanda hamilelik boyunca daha sağlıklı hissetmesini sağlar" dedi.

MUTLAKA DOKTORUNUZA BAŞVURUN

Yapılacak olan sporun, hamileliğe bağlı şeker hastalığı riskini azalttığını, doğum sırasındaki dayanıklılığı artırdığını belirten Opr. Dr. Gökhan Öcal, "Gebelik sürecinde düzenli yapılan egzersizler daha kolay bir doğum imkanı sağlamaktadır. Hamilelik döneminde yapılan egzersizlerde en önemli unsur aşırıya kaçmamaktır. Hamilelik döneminde spora başlamadan önce mutlaka doktorunuza danışmalı ve doktorunuzdan gereken onayı almanız gerekmektedir" diyerek sözlerine son verdi.