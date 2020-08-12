Sıcak çarpmaları ölümcül olabilir

Doç. Dr. Nalan Kozacı, "Sıcak çarpması vücut sıcaklığının 40 derece üstüne çıkmasıyla birlikte biyokimyasal süreçlerin bozulması olarak tanımlanır. Çoğunlukla önlenebilir olmasına rağmen, tedavi edilmediği takdirde ölümle sonuçlanabilmektedir. Ölüm oranları yüzde 10-75 arasında bildirilmiştir" diye konuştu.

"HAMİLELERDE DE GÖRÜLÜYOR"

Sıcak çarpması vakalarının en sık kimlerde görüldüğüne dair bilgi veren Doç. Dr. Kozacı, "5 yaş altı çocuklarda ve 65 yaş üzeri kişilerde, kalp hastalarında, böbrek hastaları, diyabet hastaları, kanser hastaları, tansiyon hastaları, hamilelerde, bazı ilaçları kullananlarda (antidepresanlar, diüretikler, beta-blokerler, antikolinerjikler), alkol kullanımı olanlarda, aşırı kilolu ya da aşırı zayıf olan kişilerde, psikolojik ya da psikiyatrik hastalığı olan kişilerde, sürekli ve bilinçsizce diyet yapanlarda, yetersiz sıvı alanlarda sıcak çarpması durumunu daha sık görmekteyiz" dedi.

"GÜNEŞ ALTINDA EGZERSİZ YAPMAK BU DURUMU TETİKLEYEBİLİR"

Sıcak çarpmasına neden olan faktörleri açıklayan Kozacı, "Güneşe aşırı ve alışmadan maruz kalma durumu, güneş altında ya da sıcak ortamda uzun süre çalışma, güneş altında bırakılmış araba, kapalı ortamlar, plaj, kumsal, hamam, sauna gibi aşırı sıcak ortamlar, sıcak havalarda yeterli su içmeme, sıcakta veya güneş altında egzersiz yapma veya yürüme bu durumu tetikleyen olaylar arasında yer almaktadır" ifadelerini kullandı.

"HAFİF YİYECEKLER TERCİH EDİLMELİDİR"

'Direkt güneş ışığına maruz kalınmamalıdır' diyerek uyarılarda bulunan Dr. Kozacı, sözlerine şöyle devam etti:

"Kapalı mekanların düzenli aralıklarla havalandırılmasına özen gösterilmelidir. Terletmeyen ince, açık renkli ve bol giysiler tercih edilmeli, sentetik ve terleten kumaşlardan kaçınılmalıdır. Mutlaka güneş gözlüğü, şapka ve şemsiye gibi güneş ışığından koruyacak aksesuarlar kullanılmalıdır. Vücut temiz tutulmalıdır, fırsat buldukça ılık duş alınmalıdır. Uzun ve ağır egzersizlerden kaçınılmalıdır. Her öğünde yeteri miktarda gıda alınmalıdır, Sindirimi kolay hafif yiyecekler tercih edilmelidir. "