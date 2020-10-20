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Gebelik şekerine dikkat! Hangi önlemler alınmalı?

Gebelik şekerinin , bebekte aşırı büyüme (tosuncuk bebek) ve doğum sonrası bebekte kan şekeri düşmeleri gibi anne ve bebek açısından önemli sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkat çeken Doç. Dr. M. Muzaffer İlhan, "Gebelik şekerini önlemek için diyetlerdeki lif arttırılıp, yağ ve kalori alımı azaltılmalı, porsiyon boyutları küçültülmeli. Gebelikte egzersizler şeker seviyesini normal tutmak için çok önemlidir” dedi.

Giriş Tarihi: 20.10.2020 11:58 ABONE OL
Gebelik şekerine dikkat! Hangi önlemler alınmalı?

Doç. Dr. Mahmut Muzaffer İlhan, gebelik şekerinin hem anne hem bebek için risk taşıdığını belirterek açıklamalarda bulundu. Doç. Dr. İlhan, gebelik şekerinin gebelik öncesi normalken ilk defa gebelikte saptanmış olan bozulmuş şeker düzeylerini ifade ettiğine dikkati çekerek "Gebelikte şeker hastalıklarının yüzde 90 ila 95'ini oluşturur. Gebelik şekeri erken doğum, bebekte aşırı büyüme (tosuncuk bebek) ve doğum sonrası bebekte kan şekeri düşmeleri gibi anne ve bebek açısından önemli sağlık sorunlarına yol açabilir. Gebelik şekerinin diğer önemli bir sonucu da annede ileriki zamanda diyabet gelişim riskini göstermesidir" dedi.

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Gebelik şekerine dikkat! Hangi önlemler alınmalı?
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