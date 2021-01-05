İdrarda gebelik testi en erken ne zaman belli olur? Hamilelik ne zaman belli olur, kaç günlük gebelik testte çıkar?

Gebelikten şüphe eden kadınlar adet dönemi geciktiğinde genellikle ilk olarak eczanelerden alınan ve evde uygulanabilen idrarda gebelik testi yaparlar. Sonuç pozitif çıkarsa, bir sağlık kuruluşunda kanda gebelik testi yaptırılır. Aslında gebelik önce kanda, ardından idrarda kendisini gösteren bir durumdur. Bu bakımdan eğer daha çok erken bir dönemse gebelik gerçekleştiği halde idrar testi negatif sonuç verebilir. Şöyle ki; korumasız cinsel ilişki sonrasında sperm yumurtayı döllediğinde oluşan embriyo anne adayının rahmine yerleştiği anda aslında gebelik gerçekleşmiştir. Bunun akabinde de HCG hormonu salgılanmaya başlar. İşte bu embriyo oluşumunun 4. gününden itibaren kandaki HCG hormonu test ile tespit edilebilecek seviyeye ulaşır. Bu bağlamda HCG önce kanda, ardından idrarda tespit edilebilir. Yani gebelik durumunu kan testiyle belirleyebilmek için döllenmenin ardından en az 4 günlük süre geçmeli, idrarda gebeliği görebilmek içinse ortalama 10-12 günlük bir süreye ihtiyaç duyulmaktadır.

İDRARDA GEBELİK TESTİ

Gebelikten şüphe eden kadın eczaneden satın alacağı basit bir test materyaline idrar damlatarak gebe olup olmadığını kolaylıkla öğrenebilmekte. Bu bakımdan idrarda gebelik testi, kandan gebelik testinden çok daha pratiktir. Ancak en kesin sonuçları alabilmek adına kanda gebelik testi yaptırmak çok daha doğru olur. Zira gebelik hormonu önce kanda ortaya çıkmakta, sonrasında tüm vücuda yayılıp idrara geçmektedir. Bu bakımdan gebelik daha 4-5 günlükse idrar testi doğru sonuç vermeyebilir, fakat 10 gün ve üzerindeki gebeliklerde idrar testine başvurmak doğru olacaktır. Ayrıca idrarda gebeliğe bakılacaksa sabah aç karnına, ilk idrarda gebelik testi yapılması, sonuçların daha güvenli olabilmesi bakımından önemlidir.

İdrarda gebelik testi için hazırlanan materyal, idrarda HCG hormonu ile HCG antikoru arasında meydana gelen tepkiyi tespit etme üzerine fonksiyon gösterir. İşte burada materyale idrar damlatılır ve mini test platformunda çift çizgi oluşması durumunda gebeliğin varlığı, tek çizgide ise yokluğundan bahsedilir.

Şunun altını çizmekte fayda vardır ki; idrarda gebelik testi yapıldı ve sonuç negatif çıktı ise bunun yanlış olma ihtimali vardır. Zira belki de gebelik gerçekleşmiş, ancak henüz gebelik hormonu idrara ulaşmamıştır. Fakat idrarda gebelik testi pozitif çıktıysa, bu sonucun yanlış olma ihtimali çok düşüktür.

GEBELİK TESTİ SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLUR?

İdrarda gebelik testi, kan testine göre çok daha pratik ve hızlı sonuç verir. Test yapıldıktan sonraki 5 dakika içinde sonuç belli olur. Ancak kanda gebelik testi için bir sağlık kuruşuna gitmek gerekir ve kan verdikten sonra sonucun açıklanma süreci o sağlık kurumunun iş yoğunluğuna göre değişecektir. Ancak normal şartlar altında kan testinin sonucu da en geç 1 saat içinde belli olur.