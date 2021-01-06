Tüp bebekte transfer sonrası süreç

Erkek hastalardan ilk etapta sperm örneği alınarak sperm analizi yapılır ve normal kabul edilen değerlerle karşılaşılması halinde yeni bir test daha istenir. Kadın hastalara ise ikinci muayene itibariyle uterüs ölçümü yapılması gündeme gelebilmektedir. Ölçüm, ileri aşamada yapılacak embriyo bırakılması işleminde kolaylık sağlamaktadır. Bunun dışında çiftlere kan testi uygulanarak karşılaşılma ihtimali bulunan enfeksiyonlar incelenir. Son olarak, hastalara uygulanacak tedavi planı ve ilaç kullanımı hakkında bilgiler verilmektedir.

YUMURTA UYARILMASI SÜRECİ

Kadının adet döneminin bir hafta öncesinde başlayan tüp bebek tedavisinde, ilk olarak yumurta uyarılması işlemi yapılır. Kadının adet dönemine girmesiyle beraber kan testi ve vajinal ultrason uygulamaları yapılır. Herhangi bir soruna rastlanmadığı takdirde sonraki aşamalara geçilir. Aksi bir durum söz konusu olduğunda ise duruma göre değişmekle birlikte 1 ya da 2 hafta süreyle ilaç kullanımı sürdürülür. Gerekli etki sağlandıktan, yani yumurtalık işlevi geçici süreyle durduğunda ise 10 gün süreyle hormon tedavisi yapılarak foliküllerin uyarılması amaçlanır. Bu süreçte yine kan testi ve ultrason aracılığıyla folikül gelişimi incelenmektedir. Duruma göre 10 ila 12 gün süreyle ilaç kullanılarak istenen uyarılmanın gerçekleşmesi halinde hCG hormonu uygulanır ve bunun üzerinden 36 ila 38 saat geçmesinin ardından yumurta toplama işlemi yapılır.

YUMURTA TOPLAMA-YUMURTALARIN DÖLLENMESİ SÜRECİ

Yumurta toplama işleminin yapılacağı gün içerisinde erkekten sperm örneği vermesi istenir. Öte yandan, kadın foliküllerinden elde edilen sıvı da laboratuvara götürülür. Anestezi altında uygulanan yumurta toplama işlemi ortalama 20 ila 50 dakika süreyle yapılmaktadır. Söz konusu işlemlerin ardından döllenme oluşturabilmek amacıyla sperm ve yumurtalar birleştirilir. Genelde %80 oranında döllenme elde edilebilmektedir. Yumurtaların alınmasının 1 gün sonrasında yapılan kontrolde sonuç alınabilmektedir. Uygulama bitiminde hasta 2 ila 4 saat içerisinde taburcu edilir. Hastaların taburcu işleminin ardından 1 gün süreyle dinlenmeleri gerekmektedir.

EMBRİYO TRANSFERİ SÜRECİ

Embriyo transferi, yumurtaların alınmasının ardından 5. Gün blastokist aşamasında yapılır ve 12 gün sonrasında kanda Beta hCG yani "gebelik testi" istenir. Pozitif sonuç alınmasıyla gebelik görüldüğü takdirde 3 hafta sonra ultrason incelemesi yapılır. Embriyo transferi uygulanan hastalar, 2 gün süreyle evlerinde istirahat etmeleri yeterlidir. Sonraki süreç normal gebelik sürecindeki gibi devam eder. Sağlıklı beslenme ve sağlıklı bir yaşam tarzıyla hamileliğe devam edilir.