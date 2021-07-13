Hamilelikte mide yanmasına ne iyi gelir? İlaç kullanmadan hamilelikte mide yanması nasıl geçer ve neden olur?

Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Barış Vurallı, gebelikte sıklıkla karşılaşılan mide yanması ve önlemleri hakkında bilgiler verdi. Mide yanmasına gebelikte sıkça rastlandığını kaydeden Op. Dr. Barış Vurallı "Pek çok kadın genelde zararsız olan bu yakınmayı gebe kaldıktan sonra tecrübe eder. Mide yanması (asit reflüsü) göğüs kemiğinin altından genize kadar olan bölgede yakıcı tarzda bir rahatsızlık hissidir. Bu durum gebelik sırasında vücudumuzda ortaya çıkan hormonal ve fizyolojik değişikliklerden kaynaklanmaktadır. En önemli sebep gebelik sırasında artan annelik hormonlarından progesteron dur. Progesteron rahimdeki düz kasları gevşettiği gibi mide ile yemek borumuz arasında bulunan kapakçığında gevşemesine neden olur. Bu durum mide asidinin yukarı kaçmasına ve hoş olmayan bir yanma duyusuna neden olur" dedi.

Gebelikte oluşan mide yanmalarının önüne geçmek için ilk önce diyette, basit değişiklikler ve bazı alışkanlıkların düzenlenmesi gerekir" diyen Op. Dr. Barış Vurallı "Dikkat ile takip edilirse bazı gıdaların mide yanmasını artırdığı fark edilebilir. Kahve, çikolata, asitli içecekler, asitli gıdalar( limon,sirke, hardal gibi), işlenmiş etler( sosis, sucuk gibi) naneli, baharatlı yiyecekler, kızartmalar ve yağlı yiyeceklerden sakınılmalıdır. Tek oturuşta tıkabasa yemek yenmemeli, öğün sayısı artırılmalı, yemekler daha küçük porsiyonlar halinde gün içerisine yayarak yenmelidir. Yemek ile birlikte fazla miktarda sıvı tüketilmemeli- bu sayede mide şişkinliği ve reflüsünün önüne geçilebilir. Ancak gebelik sırasında vücudun günde 8-10 bardak suya ihtiyacı olup, bu ihtiyaç öğün aralarında giderilmelidir. Yemeklerden sonra sakız çiğnenmeli, Sakız tükürük bezlerini çalıştırıp oluşan tükürük ile yemek borusuna kaçan asiti nötralize eder.Yatmadan hemen önce yemek yenmemeli, yemek yedikten sonra iki üç saat geçmeden uzanılmalıdır" şeklinde konuştu.



Antiasitlerin mide yanması şikayetinin düzelmesinde hızlı ve etkili bir tedavi seçeneği olduğunu vurgulayan Vurallı, açıklamasını şöyle sürdürdü: "Gebelik sırasında antiasitler güvenle kullanılabilir. Ayrıca gebelikte günlük 1000 ile 1300 mg elementer kalsiyum ihtiyacı olup antiasitler kalsiyum çeriği ile bu ihtiyaca destek sağlarlar. Antiasit kullanımında dikkat edilmesi gereken nokta gebelikte yine sık olarak kullanılan demir ilaçları ile aynı zamanda alınılmamasıdır. Her iki ilacında tam olarak faydalarının ortaya çıkması için en az iki saat ara ile kullanılmalıdır."

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