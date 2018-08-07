Çocuklarda aşırı internet kullanımının zararları nelerdir?

KİŞİSEL GELİŞİMLERİNİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEYEBİLİR

İnternet kullanımının yaygınlaşması ve internete erişimin kolaylaşması ile birlikte, çocuklarda kullanım oranları hızla artmaktadır. İnternet kullanımı çocuk ve gençlerin bilgiye ulaşmalarını, araştırma yapmalarını, problem çözme, yaratıcılık, kritik düşünme gibi kişisel gelişimlerini destekleyen teknolojik bir mucize olarak değerlendirilmektedir. Ancak aşırı, kontrolsüz, amacı dışında ve bilinçsiz kullanımı nedeniyle kaygı ve korkulara yol açarak, kişisel becerilerin gelişmesini de negatif etkileyebilmektedir.