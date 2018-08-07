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larda aşırı internet kullanımının zararları nelerdir?

Giriş Tarihi: 7.8.2018 17:06 Güncelleme Tarihi: 7.8.2018 17:10
Çocuklarda aşırı internet kullanımının zararları nelerdir?

ların interneti kontrolsüz olarak kullanması ruh ve beden sağlığını olumsuz etkileyerek, kaygı bozukluklarına neden olabiliyor.Modern yaşamın bir gereği haline gelen bilgisayar ve internet kullanımı, çocukların hayatını önemli oranda etkiliyor. İnternet kullanımı; interneti kullanma amacı, internette yapılan aktivite, yaş ve cinsiyet gibi birçok özelliğe göre değişiyor. İletişim ve eğitim başta olmak üzere pek çok alanda yararlı olabilen internet, özellikle çocukluk çağında kontrolsüz olarak kullanıldığında, çocukların ruh ve beden sağlığını olumsuz etkileyerek, kaygı bozuklukları ve iteye yol açabiliyor.Uz. Dr. Nehir Kürklü, çocuklarda internet kullanımı ve dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.

KİŞİSEL GELİŞİMLERİNİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEYEBİLİR

İnternet kullanımının yaygınlaşması ve internete erişimin kolaylaşması ile birlikte, larda kullanım oranları hızla artmaktadır. İnternet kullanımı çocuk ve gençlerin bilgiye ulaşmalarını, araştırma yapmalarını, problem çözme, yaratıcılık, kritik düşünme gibi kişisel gelişimlerini destekleyen teknolojik bir mucize olarak değerlendirilmektedir. Ancak aşırı, kontrolsüz, amacı dışında ve bilinçsiz kullanımı nedeniyle kaygı ve korkulara yol açarak, kişisel becerilerin gelişmesini de negatif etkileyebilmektedir.

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Çocuklarda aşırı internet kullanımının zararları nelerdir?
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