Haberler > Bebeğim ve Biz Haberleri > Sağlık Haberleri > Yenidoğan sarılığında bu hurafelere dikkat!

Yenidoğan sarılığında bu hurafelere dikkat!

Giriş Tarihi: 10.8.2018 10:57 Güncelleme Tarihi: 10.8.2018 12:02
Yenidoğan sarılığında bu hurafelere dikkat!

Günümüzde en sık görülen yenidoğan hastalıklarından biri yenidoğan sarılığı. Vaktinde doğan bebeklerin yüzde 60’ında, erken doğan bebeklerin ise yüzde 80’inde görülebiliyor. Çiçeği burnunda ve babaları endişeye sevk eden bu hastalıkta, toplumda yaygın olan ‘şekerli su verin iyileşir’, ‘üzerine sarı tülbent örtün geçer’ şeklindeki hurafeler kimi zaman tehlikeli sonuçlara yol açabiliyor.Tedavide geç kalındığında ölüme bile yol açabilen sarılıkla ilgili toplumda “şekerli su vermek” gibi en sık yapılan yanlışları, hastalığın belirtileri ve tedavi yöntemlerini anlatan Doktor Öğretim Üyesi Tarkan İkizoğlu, yenidoğan sarılığını “yeni doğmuş bebeklerin kanlarındaki bilirubin miktarının artması neticesinde görülen bir çeşit sarılık” olarak tanımlarken, hastalığın ilk olarak gözlerde kendini belli ettiğini söylüyor.

DÜZENLİ DOKTOR KONTROLÜ ŞART

karnındaki bebeklerin kanındaki bilirubin maddesi fetusa bir zarar vermiyor çünkü plasenta aracılığı ile annenin kanına geçiyor ve annenin karaciğerinde işlenerek vücuttan atılıyor. Bebeğin kanındaki bilirubin maddesi doğumdan sonra yavaş yavaş artmaya başlarken, geçici olan bu duruma fizyolojik sarılık deniyor. Birçok bebek için fizyolojik sarılığın tedavi gerektirmeden geçebilecek bir durum olduğunu, buna karşın bu dönemde düzenli olarak doktor gözetiminin şart olduğunu vurgulayan Uzman, "Aksi takdirde sarılığın seviyesi yükseldiğinde ve tedavisinde geç kalındığında kernikterus ismi verilen bir hastalık bebekte görülebilir. Kanda aşırı derecede artan miktardaki bilirubin beyinde birikir ve beynin bazal ganglion bölgesini etkileyerek beyinde hasar oluşmasına neden olur. Bebekte yavaş hareketler, güçsüz ağlamalar, zayıf ve isteksiz emmeler, yavaş refleksler, kusma ve ateş gibi belirtiler gözlenir. Bu şekilde hastalanan bebeklerde beyin gelişiminde gerilik hatta ölüm görülebilmektedir" diyor. Patolojik sarılık ise son derece az sıklıkla görülürken, fizyolojik sarılıktan daha erken veya daha geç ortaya çıkıyor ve bilirubin düzeyi daha yüksek oluyor.

bebegimvebiz
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yenidoğan sarılığında bu hurafelere dikkat!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN