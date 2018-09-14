Çocuklarda bu belirtileri asla atlamayın!

​BELİRTİLER FARKLILIK GÖSTEREBİLİYOR

Lenfoma, insan vücudunun bağışıklık sistemi için çalışan ve bizi enfeksiyonlara karşı koruyan lenfosit hücrelerinde oluşan bir kanser türü. Kanser ya normal hücrelerin hızla çoğalmaları veya normal lenfositlere göre daha uzun süre yaşamalarıyla meydana geliyor. Bu hücreler, vücudumuzda lenf düğümlerinde, dalakta, kemik iliğinde ve vücudun diğer organlarında

bulunuyor. Lenfoma; Hodgkin ve Hodgkin dışı olarak 2 gruba ayrılıyor. Bu iki hastalık farklı hücre tiplerinden köken alıyorlar. Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Canpolat Hodgkin lenfomanın 5-10 ve 15 yaş grubunda daha fazla görüldüğüne işaret ederek "Hastalığın oluşumunda bağışıklık eksikliği hastalıkları, otoimmün hastalıklar ve öpücük hastalığına neden olan virüs (EBV) yer alıyor. Çocukların yüzde 80'inde boyunda lenf bezi büyümesi görülüyor." diyor. Her yaşta görülen Hodgkin dışı lenfoma ise çocuklarda 5-7 yaşlarında pik yapıyor. Bu lenfoma tipine; öpücük hastalığına neden olan virüs EBV, bazı kalıtsal hastalıklar ve immün yetmezlik yol açabiliyor. Alt tiplerine göre tümörün vücutta çıktığı yerler ve belirtiler farklılık gösterebiliyor.