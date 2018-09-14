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Çocuklarda bu belirtileri asla atlamayın!

Giriş Tarihi: 14.9.2018 11:46 Güncelleme Tarihi: 14.9.2018 11:46
Çocuklarda bu belirtileri asla atlamayın!

Lenfoma, çocuklarda görülen kanserin en yaygın türlerinden biri. Öyle ki lenfoma dünyada ve beyin tümöründen sonra 3. sırada, ülkemizde ise lösemiden sonra 2. sırada yer alıyor. En sık da 5-10 yaş arasında görülüyor. Bunun nedeni ise bu yaş grubundaki çocuklarda lenfositlerin hızla çoğalmaları ve bu çoğalma sırasındaki bir bozukluğun lenfomaya sebebiyet verebilmesi. Lenfoma günümüzde başarıyla tedavi edilebilen bir kanser türü. Erken tanı ise tedavinin başarısında anahtar rol üstleniyor. Ancak kanser belirtileri birçok sıradan çocuk hastalığında da görülebiliyor. Örneğin boyunda çıkan bezeler veya ateş genellikle üst solunum enfeksiyonunda da ortaya çıktığı için ihmal edilebiliyor. Bu durum da hastalığın erken dönemde teşhis ile tedavi edilmesini önleyebiliyor. Çocuk Hematolijisi ve Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Canpolat bu nedenle ebeveynlerin lenfoma kanserinin erken dönem belirtileri olan ele gelen lenf nodu büyümesi, iştahsızlık, gece terlemesi, ateş ve halsizlik gibi sorunlardan biri bile oluştuğunda zaman kaybetmeden bir hekime başvurmalarının yaşamsal önem taşıdığına dikkat çekiyor.

​BELİRTİLER FARKLILIK GÖSTEREBİLİYOR

Lenfoma, insan vücudunun bağışıklık sistemi için çalışan ve bizi enfeksiyonlara karşı koruyan lenfosit hücrelerinde oluşan bir kanser türü. Kanser ya normal hücrelerin hızla çoğalmaları veya normal lenfositlere göre daha uzun süre yaşamalarıyla meydana geliyor. Bu hücreler, vücudumuzda lenf düğümlerinde, dalakta, kemik iliğinde ve vücudun diğer organlarında

bulunuyor. Lenfoma; Hodgkin ve Hodgkin dışı olarak 2 gruba ayrılıyor. Bu iki hastalık farklı hücre tiplerinden köken alıyorlar. Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Canpolat Hodgkin lenfomanın 5-10 ve 15 yaş grubunda daha fazla görüldüğüne işaret ederek "Hastalığın oluşumunda bağışıklık eksikliği hastalıkları, otoimmün hastalıklar ve öpücük hastalığına neden olan virüs (EBV) yer alıyor. Çocukların yüzde 80'inde boyunda lenf bezi büyümesi görülüyor." diyor. Her yaşta görülen Hodgkin dışı lenfoma ise çocuklarda 5-7 yaşlarında pik yapıyor. Bu lenfoma tipine; öpücük hastalığına neden olan virüs EBV, bazı kalıtsal hastalıklar ve immün yetmezlik yol açabiliyor. Alt tiplerine göre tümörün vücutta çıktığı yerler ve belirtiler farklılık gösterebiliyor.

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Çocuklarda bu belirtileri asla atlamayın!
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