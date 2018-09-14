Okula dönüş zamanı mutlaka diş hekimine uğrayın!

Öğrenciler uzun bir yaz tatilini geride bıraktı ve okul zilleri çalmaya başladı. Yaz tatili boyunca öğrencilerin diş sağlığının bazı durumlarda olumsuz etkilendiğini belirten Yrd. Doç. Dr. Diğdem Dalaman Güner, "Öğrencilerin keyifli geçirdiklerini düşündüğümüz bir yaz tatili daha geride kaldı. Uzun yaz tatili süresinde okul stresini üzerinden atan çocuklarımızın genel olarak beslenme alışkanlıklarının değiştiğini ve buna bağlı olarak ağız hijyenlerini sağlamada da bir rahatlama olduğunu düşünüyoruz.

Dişlerin düzenli fırçalanamaması yani ağız bakımının bozulması ve karbonhidrat ağırlıklı beslenme (dondurma, çikolata, kek, gofret gibi) diş çürüklerine sebep oluyor. Normal olarak tükürüğün içinde bulunan bazı bakteriler dişin yüzeyine yapışan artıkların içindeki şeker ve karbonhidratı sindirerek asit üretiyor. İşte üretilen bu asit çok sert ve sağlam bir yapıya sahip diş minesini eriterek çürüğü başlatıyor" dedi.

OKULA DÖNÜŞ ZAMANI MUTLAKA DİŞ HEKİMİNE UĞRAYIN!

Çocukların okul hazırlıklarının yanında, diş bakımı ve diş kontrollerine de dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Dr. Güner, "Yanlış beslenme, ağız bakımında yaşanan aksama sonrasında çocuklarda diş çürükleri ve dişeti problemleri kaçınılmaz hale gelebilmektedir. Bu yüzden anne-babaların okul başlamadan çocuklarını mutlaka diş hekimine götürüp diş kontrollerini yaptırmasını tavsiye ediyoruz. Hatta bunu bir rutin haline dönüştürüp, yılda iki defa yaz tatili başlangıcı veya sonu, ara tatillerde olacak şekilde planlamaları uygun olabilir " diye konuştu.

Dr. Güner, çocukların okul döneminde diş sağlıklarının korunması adına yapılması gerekenleri şöyle sıraladı;



1. Diş sağlığı ve bakımı konusunda çocukların 15-16 yaşına kadar aile gözetiminde olması gerekir. Okul dönemini diş sağlığı açısından sorunsuz geçirmek isteyen anne-babalar, düzenli olarak çocuklarını diş hekimi kontrolüne götürmelidir. Ayrıca düzenli diş fırçalama konusunda çocuklarına örnek olmalı ve diş fırçalamanın önemini anlatmalıdır. Düzenli diş fırçalama ise günde 3 defa (sabah, öğlen, akşam) en az 3'er dakika şeklinde olmalıdır.

2. Okul dönemi demek aynı zamanda düzenli beslenme süreci demektir. Aileler hem kendileri hem de çocukları için sağlıklı bir beslenme programı uygulamalı; şekerli yiyecek-içeceklerden uzak durmalıdır. Bu anlamda beslenmede dişlere dost olan lifli gıdalar, taze meyve ve sebzeler, protein kaynağı olan et, süt ve özellikle peynir başta olmak üzere süt ürünleri ve kuru yemişler tüketilebilirler.







3. Çocuklar okula gitmeden önce mutlaka evde dişlerini fırçalamalıdır. Okulda yenilen diğer öğünlerden sonra ise fırça ile macunsuz dişlerini fırçalamaları veya ağızlarını bol su ile çalkalamaları önerilir.

4. Fiziksel aktivitelerin artığı okul döneminde olası diş yaralanmalarına karşı çocuklar bilgilendirilmelidir. Yakın temas spor aktivitelerinde bulunan çocuklara kişiye özel koruyucu dişlik verilebilir.

5. Çocuklarda ortodontik tedavi geciktirilmemelidir. Bu anlamda çocuklarda dişsel seviyedeki bozukluklarda süt diş değişimi sonlandığında 12-13 yaşında, ancak çene kemiklerini ilgilendiren bir bozukluk var ise daha erken yaşta ortodontik tedavi planlaması yapılabilir.