Okula gitmek istemeyen çocukları anlama rehberi

SEBEPLERE ODAKLANIN

Bir sorunu çözmenin sırrı, sorunun nedenlerini anlamaktan geçer. Sorun bakalım sorun neymiş. Cevap vermiyorsa dikkatlice gözlemleyin, öğretmeniyle iletişime geçin, onunla ilgilendiğinizi çocuğunuza hissettirin.

OKUL İLE İLGİLİ POZİTİF HİKAYELER ANLATIN

Hikâyeler her zaman işe yarar. Doğrudan nasihat vermek yerine, farklı hikâye kahramanları ile aynı sorunlardan bahsetmek, çocuğunuzun kendi sorunun dışarıdan bakmasına ve aslında hikâyenin içine girip bilinçaltında sorunu çözmesine yardımcı olur. Yani büyüklerin deyişiyle, "Kızım sana söylüyorum gelinim sen anla" yöntemini kullanarak çocuğunuzda tepki uyandırmadan nasihatlerde bulunabilirsiniz.

İŞİ UZMANINA BIRAKIN

Donanımlı anne babalar olmak, çocuğumuzla ilgili başa çıkamadığımız problemleri çözmek için uzman desteği almayacağımız anlamına gelmez. Sorunlara dıştan bakan bir göz, bizden kaçan noktaları panter gibi yakalayabilir. Bazen okula gitmek istemeyen çocuğunuzla birlikte yapacağınız seanslar, hem aile bağlarını kuvvetlendirir hem de daha sağlıklı iletişim kurma yöntemleri ile ilgili bilgi verir.

ONU TERK ETMEDİĞİNİZİ ANLAMASINI SAĞLAYIN

Yıllardır kucaklarda gezen yavrunuz şimdi büyümüş de okul yollarını tutmuş. Bu durumun birçok çocuk için anlamı, annesinden ve babasından uzak olacağıdır. Öğretmen denen yabancı biriyle ve bir sürü çocukla bütün günü birlikte geçireceğine evinde oyuncaklarıyla ve ailesiyle olmayı tercih eden çocuğunuza onu yaban ellere bırakıp terk etmediğinizi anlatmalısınız. Okuldan geldiğinde onu heyecanla karşılayın, öpün, özlediğinizi söyleyin mesela.

BAŞININ ETİNİ YEMEYİN

Okula gitmezse fakir olur, cahil olur gibi ifadeleri ısrarla kullanmayın. Kötü bir şey yapıyormuş gibi kendini suçlu hissetmemeli. Sorunun nedenini anlayıp çocuğunuza alışması için zaman tanıdığınızda problem kendiliğinden çözülecektir.