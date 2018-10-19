Yeni doğan bebeklerde bakım nasıl olmalı? İşte yeni doğan bebek bakım rehberi...

YENİ DOĞAN BESLENMESİ

Yeni doğan beslenmesinde birincil ve en önemli besin anne sütüdür. Bebek doğduğu ilk günde iç güdüsel olarak annesini emmeye başlar ve bebeğin her emmesinde süt biraz daha artar. Sütün ilk anda az gelmesi nedeniyle kendinizi strese sokmanıza gerek yok. Beslenmede dikkat edilmesi gereken konulardan biri ise emzirme aralıkları. İlk iki günden sonra ortalama olarak 2 saatten bir emzirilmelidir. Bebeğinizi emzirirken düzenli bir şekilde emzirmeye dikkat etmeniz gerekmektedir. Bebeği çok fazla memede tutmamak gerekir çünkü bebek sürekli emdiği zaman süt kesilir aynı zamanda meme ucunda yaralar oluşabilir. Bu nedenle emzirmede düzen çok önemlidir. Bebekler emerken dikkat etmememiz gereken bir diğer konu ise emme esnasında hava yutmamaları. Hava yuttukları takdirde bebeklerde gaz olur ve gaz çıkana kadar rahatsız olurlar. Anne sütü bebeği de etkilediği için annenin yediklerine ve içtiklerine dikkat etmesi gerekir. Aksi halde bebekte gaz sancısı olur.

YENİ DOĞAN UYKUSU

Geçmişten bu yana her nesilde gördüğümüz bir uyutma biçimi vardır: Sallama. Yeni doğan bir bebeği kucağınızda ya da beşiğinde hafif hafif sallayarak uyutabilirsiniz. Böylelikle bebeğin orta kulağında bulunan vestübiler sistem uyarılır ve bebeğin denge yeteneği gelişmeye başlar. Bebeğin uyuyacağı odanın sıcaklığı 21-24 derece aralığında olmalı. Aynı zamanda bebeğin üzerini örterken örtüyü göğüs hizasında bırakmak gerekir. Bebek uyurken dikkat edilmesi gereken diğer bir konu ise beşiğinin içinde onu rahatsız edecek oyuncakların olmaması gerektiğidir. Yeni doğan bebek farkında olmadan hareket ettiği için uyurken kundaklamanız uykusunun bölünmemesi katkı sağlar.

Bebekleri yatırırken dikkat etmememiz gereken diğer bir husus ise bebeklerin yatış pozisyonlarıdır. Bebekler için en ideal yatış tarzı, sırt üstüdür. Sağ ya da sol yanına yatırdığınız zaman ise 10-15 dakika aralıklarla değiştirmeniz gerekmektedir.

YENİ DOĞAN GİYİMİ

Yeni doğan bir bebeğin doğduğu iklim giyim tarzını elbette etkilemektedir. Bebeğin kıyafetlerinin özellikle dar olmamasına dikkat etmelisiniz. Aynı zamanda bebeğinizin kıyafetlerini, ters çevirerek yıkayıp ütülemelisiniz. Özellikle yazın kıyafet tercihini yaşadığınız bölgenin sıcaklığına uygun bir şekilde seçmelisiniz, aksi takdirde bebeğinizin cildi tahriş olabilir. Ayrıca bebeklerin içinde bulundukları ortama kolay bir şekilde uyum sağladıklarını unutmamanız gerekir. Bebeğinizi ellerine cildini tahriş etmeyen bir eldiven takmanız gerekir çünkü bebeklerin elleri gibi uç uzuvlarına kan zamanla gidiyor ve gelişiyor.

YENİ DOĞAN BANYOSU

Yeni doğmuş bir bebekten dikkat edilmesi gereken şeylerden biri göbek bağıdır. Göbek bağı düşmediği sürece bebeğinizi banyo yaptırmanızı önermiyoruz. Onun yerine vücudunu cildine uygun sabunlu bir suyla silmenizi tavsiye ediyoruz. Göbek bağının çevresini de temiz tutmanız ve enfeksiyon kaptırmamanız gerekir. Göbek bağı, bebek doğduktan 7-14 gün içerisinde düşer. Göbek bağının düşmesinden bir gün sonra ise bebeğinizi içiniz rahat bir şekilde banyo yaptırabilirsiniz. Her banyo sonrasında bebeğinizin cildine bebek yağı sürmemeye özen gösterin.





Banyo yatırırken suyun bebeğin cildine uygun olmasına özen gösterin. Yıkarken ise bebeğin kullanabileceği uygun şampuanlarla yıkayın. Yeni doğan bebekle ilgili bir başka konusu ise altını değiştirme sıklığıdır. Bebeğinizin sık sık dışkılaması karnının iyi doyduğu ve bağırsaklarının iyi çalıştığı anlamına gelmektedir. Bebeğinizin altını sık sık değiştirmeye özen gösterin. Bu sayede bebeğinizin poposunu pişik olmasının önüne geçebilirsiniz.