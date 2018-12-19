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Çocuklarda soğuk algınlığının en önemli nedeni bu kış "rinovirüsler"

Giriş Tarihi: 19.12.2018 10:05 Güncelleme Tarihi: 19.12.2018 15:02
Çocuklarda soğuk algınlığının en önemli nedeni bu kış rinovirüsler

Özel bir tedavisi olmayan virüslerin neden olduğu hastalıklardan korunmanın en pratik yolu el temizliğinin çok iyi yapılması kabul ediliyor. Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Uz. Dr. Seda Günhar, rinovirüsler hakkında bilinmesi gerekenleri ve korunma yollarını anlattı.

Soğuk algınlığına neden olarak, çocuklu ailelerin sıklıkla doktora başvurmasına yol açan "Rinovirüslerin", bu kış oldukça etkin olduğu gözleniyor. Burun akıntısı ve burun tıkanıklığı ile ilk şikayetlerin başladığı gergedan virüsü olarak da bilinen rinovirüsler, özellikle okul çocukları arasında yaygın görülüyor. Özel bir tedavisi olmayan bu virüslerin neden olduğu hastalıklardan korunmanın en pratik yolu ise el temizliğinin çok iyi yapılması kabul ediliyor. Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Uz. Dr. Seda Günhar, rinovirüsler hakkında bilinmesi gerekenleri ve korunma yollarını anlattı.

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Çocuklarda soğuk algınlığının en önemli nedeni bu kış "rinovirüsler"
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