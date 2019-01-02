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Komşu tavsiyesiyle çocuğunuza vermeyin

Giriş Tarihi: 2.1.2019 10:44 Güncelleme Tarihi: 2.1.2019 17:49
Komşu tavsiyesiyle çocuğunuza vitamin vermeyin

Fazla alımı yetersiz vitaminden daha fazla yan etkiye neden olabiliyor. Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Prof. Dr. Mahmut Çivilibal, komşu tavsiyesiyle vitamin alımının zararları hakkında bilgi verdi

FAZLA VİTAMİN ALIMI YETERSİZ VİTAMİNDEN DAHA ZARARLI

sağlığının korunmasında vitaminler önemli bir yer tutuyor. Çocuğun beslenme alışkanlıklarını düzenleyen annelerin en büyük endişesi ise çocukların iştahsız olması ve alımının yetersiz kalması. Özellikle çocuklarının daha fazla yemek yemelerini isteyen anneler bazen komşu ve arkadaş tavsiyesiyle aldıkları vitaminleri verebiliyor. Oysa vitaminlerin doktor kontrolünde, muayene ve bazı tetkikler sonucu alınması gerekiyor. Fazla vitamin alımı yetersiz vitaminden daha fazla yan etkiye neden olabiliyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Prof. Dr. Mahmut Çivilibal, komşu tavsiyesiyle vitamin alımının zararları hakkında bilgi verdi

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Komşu tavsiyesiyle çocuğunuza vitamin vermeyin
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