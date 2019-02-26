Amniyotik Bant (Amniotic Band) Sendromu nedir? Tedavisi var mı?

Anne karnında bebeğin içinde yüzdüğü amniyon sıvısı ile dolu olan amniyon zarının, bebeğin el, ayak, baş gibi herhangi bir organına dolanması ya da yapışması durumuna, amniyotik bant sendromu denir.

NEDENİ NEDİR?

Mevcut çalışmalar, yaklaşık her bin 200 canlı doğumdan birinde görüldüğünü ortaya çıkarmıştır. Bebek büyürken bant sıkışarak büyümeyi sınırlamakta ve kan akışına engel olmaktadır. Nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte, sigara kullanımı, daha önce geçirilmiş kürtaj ve enfeksiyonlardan şüphelenilmektedir.

NE TÜR KOMPLİKASYONLARA YOL AÇAR?

Bebeğin uzuvlarına dolandığında amniyotik bant el ve ayakta gelişim bozukluğuna yol açabilir.

Yumru ayak, el ve ayak parmaklarında yetersiz büyüme, perdeli el ve ayak parmakları, yarık dudak şeklinde ortaya çıkar.

İhtimallerin en kötüsü, omurga büzüşümü ve organların şaşırtıcı ve tuhaf oranlarda gelişmiş olarak amniyotik bantlarla fetüsün ciddi bir şekilde deforme olmasıdır. Bazı durumlarda kafa biçimsizdir.

Amniyotik bantların en ağır zarar verdiği vakalarda organ hasarı ya da gebeliğin sona ermesi durumu yaşanabilir.

Amniyotik bant sendromunun bebekte uzun vadeli sonuçları pek çok değişkene bağlı olarak çeşitlilik gösterir.

ERKEN TEŞHİS BEBEĞİ KURTARIR

Erken teşhis edilebilirse, bebeğin yaşamı ve uzuvları kurtarılabilmektedir.

Kimi zaman amniyotik banttan kaynaklanan komplikasyonları azaltmak ya da düzeltmek için prenatal (doğum öncesi) cerrahi tavsiye edilir.

Yaşamı ya da uzuvları tehdit eden bir durum olmadığı takdirde, doğum sonrası cerrahi ile bebeğin doğum kusurları azaltılır ya da ortadan kaldırılabilir.

ANNE KARNINDA AMELİYAT

Amniyotik bant sendromu genellikle doğumdan sonra tedavi edilmektedir. Fakat bazı vakalarda fetal cerrahi (anne karnında ameliyat) uygulamak gerekebilir.

Amniyotik bant kritik organları sıkıştırarak ya da göbek bağına dolanarak bebeğin hayatını tehlikeye attığında riskli gebelik uzmanı (perinatolog) tarafından bebeği bantlardan kurtarmak için rahim içinde cerrahi işlem yapılır. Bebeğin bir uzvunu kaybetme riski varsa, fetal cerrahi uygulanır.

Bu işlem sırasında cerrah rahim içine kalem biçiminde ve boyutunda bir cihazla girer ve lazer ya da özel cerrahi ekipmanlarla amniyotik bantı keser. Bu işlem, etkilenen vücut parçasındaki basıncı ortadan kaldırır ve daha fazla zarar görmeden normal bir şekilde gelişmesine imkan sağlar.

TEDAVİ EDİLMEZSE…

Tedavi edilmez ise amniyotik bant bebeğin kollarına, bacaklarına ya da vücudunun parçalarına sıkıca dolanarak uzuvlarda deformasyona, el ya da ayak parmaklarının perdeli olmasına, kafada, yüzde ya da omurgada hasara yol açar.

Eğer amniyotik bant bebeğe temas ediyor fakat bir hasara yol açmıyor ya da kan akışını kesmiyorsa cerrahi işleme gerek yoktur."