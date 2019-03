Çocuklarda nezle ve grip nasıl geçer?

Bu hastalıklar viral etkenli hastalıklardır. O yüzden de etkin bir tedavileri yoktur, vücut kendi kendine üstesinden gelir. Bu süreçte biz sadece daha konforlu atlatılması için destek tedaviler önerebiliriz ki birçoğunun ciddi yan etkileri vardır. Nezle belirtileri başladığında çocuğun dinlenmesini sağlamak, beslenmesini ve sıvı alımını desteklemek, etkili burun temizliği yapmak yeterlidir. Uzun süren öksürük, inatçı yüksek ateş, yeşil burun akıntısı gibi bulgular ortaya çıktığında bir doktora başvurmak bunun dışındaki hafif öksürük, ateş burun akıntısı-tıkanıklığı bulgularını sürece bırakmak yeterli olacaktır.

NEZLE İYİ TEDAVİ EDİLEMEDİĞİ DURUMLARDA NELER OLUR?

Nezle tedavi edilmez zaten belirttiğim gibi vücudun kendisinin yeneceği bir hastalıktır. Sadece iyi bir burun temizliği yapılmadığı ya da sıvı alımına dikkat edilmediği takdirde ikincil enfeksiyon dediğimiz sinüzit, otit (kulak enfeksiyonu) ile sonuçlanabilir.

GRİP

Başlıca belirtileri neler? Çocuklarda daha mı ağır mı seyrediyor?

Ateş, halsizlik, iştahsızlık, kas ağrıları, burun akıntısı ve tıkanıklığı, öksürük, boğaz ağrısını sayabiliriz. Çocukların bağışıklık sistemleri tam olgunlaşmadığı için özellikle 2 yaş altı çocuklarda daha şiddetli seyredebilir. İkincil enfeksiyonlarla sonuçlanabilir.

Grip virüsüyle mücadele etmenin yolları neler?

Çocuklar doğaları gereği yakın temasa çokça maruz olurlar. Sosyalleşmek onlar için kaçınılmazdır. Dolayısıyla sürekli bir mikrop alışverişinde bulunurlar. Burada önemli olan yine başa döneceğimiz gibi temiz hava ve bol güneştir. Kapalı, havasız ve kalabalık ortamlardan mümkün olduğunca kaçınmak, kalabalık ortamlardan sonra tüm kıyafetlerin ve özellikle ellerin iyice temizlenmesi, hastalık süresince diğer çocuklarla temasın mümkün olduğunca engellenmesi hastalığı önlemekte etkili olacaktır. Tabii ki bir de eylül-kasım ayları arasında yapılan grip aşısı önleme açısından vazgeçilmez bir etkendir. Grip, ilaç kullanılmasa da vücudun alt edeceği bir hastalık.

Nezle ve grip arasında nasıl bir fark var?

Nezle ya da soğuk algınlığı olarak belirttiğimiz hastalık sadece üst solunum yollarında özellikle burun ve boğazda kendini sınırlayan bir hastalık iken gribe sistemik belirtiler dediğimiz ateş, halsizlik, iştahsızlık, kas ağrıları da eşlik eder. İkisi de viral etkenlerden kaynaklanır.

GRİP AŞISI

Grip aşısı 6 aydan büyük her çocuğa uygulanabilir ve önerim uygulanmasıdır da. 6 ay ile 9 ay arasındaki dönemde eğer ilk defa uygulanıyorsa 2 doz şeklinde yapılır. Sonraki yıllar eylülkasım ayları içerisinde birer doz yapmak yeterli olacaktır. Bu aşı sadece yapıldığı yıl için koruma sağlar. Dolayısıyla her yıl yeniden üretilen aşının tekrarlanması gerekir. Kaç yaşında olursa olsun aşının yapılması ve her yıl tekrarlanması önerilir. Alerjik çocukların enfeksiyonları daha gürültülü seyrettiği için onlara uygulanması koruyucu olacaktır.