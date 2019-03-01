Hastalıklarla mücadelenin göstergesi: Ateş!

NELER YAPILMALI?

Altta yatan kronik kalp veya akciğer sorunu olmayan, epilepsi tanısı olmayan sağlıklı bir çocuğun ateşi 38 dereceyi geçtiği zaman yapılacak en önemli şey çocuğun yanında olup ateşi gerileyene kadar gözlemlemektir. Vücut zaten iş yükünü artırdığı için yatıp dinlenmesini sağlamak, sıvı kaybı artacağı için sıvı alımını desteklemek, bulunulan ortamın ısısını düşürmek ve çocuğun ılık suyla temasını (su soğuk olmamalı ve duşa girip çıkmak yerine uzun süre oyun şeklinde temasın devam etmesi önemlidir) teşvik etmek yeterli olacaktır.

ÇOCUĞUNUZ SIK SIK ATEŞLENİYORSA…

En başta da belirttiğim üzere bir çocuk ne kadar küçükse mikroplara karşı bağışıklık sistemi yabancı olduğu için o kadar gürültülü bir cevap verir. Dolayısıyla bebeklerin her enfeksiyon ile beraber ateş yanıtı vermesi çok olağandır. Fakat beklenenden sık ateşlenen bir bebeğin; altta yatan bağışıklık sistemi, alerji, romatizmal hastalıklar ve yapısal bozukluklar açısından araştırılması gerekmektedir.

ATEŞLE İLGİLİ DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR?

Ateşle ilgili ilk doğru bilinen yanlış, her ateşin düşürülmesi gerektiği düşüncesidir. Yukarıda da dediğim gibi altta yatan kronik bir hastalığı olmayan sağlıklı bir çocuğun hastalıklar sırasında biraz ateş yüksekliği yaşaması bilinenin aksine enfeksiyonun gidişatını olumlu etkiler. Çünkü birçok mikrop 38 derecenin üzerinde canlılığını koruyamaz. Bir diğer kırılması gereken tabu ise ateş yükseldikçe ateşli havale riskinin arttığı düşüncesidir. Öncelikle belirtmeliyim ki basit ateşli havale kesinlikle soğuk algınlığı kadar sıradan bir olaydır. Kendi çocuğu ateşli havale geçiren bir anne olarak biliyorum ki, ebeveynler için gerçekten çok zor anlar, ama bu gerçeği değiştirmez. Ateşli havale yüksek ateş derecelerinde değil, ateş yükselme eğilimine geçtiği zaman oluşur. Yani çoğu zaman ateşin yükseldiğinin farkına bile daha varmamışken havale başlar. Ayrıca ateş düşürücülerle ateşin kontrol altına alınması havale riskini azaltmaz, bir çocuk havale geçirecekse geçirir bunu engellemek mümkün değildir. Önemli olan havale sırasında çocuğun çarpmadan, düşmeden güvende kalabilmesi ve uzun sürme olasılığına karşı en yakın sağlık kuruluşuna ulaştırılmasıdır. Sadece hali hazırda epilepsisi olan çocuklar için yüksek ateşin düşürülmesi havaleyi engelleyici olabilir.