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Çocuklarda yüksek ateşe dikkat!

Giriş Tarihi: 7.8.2019 17:22 Güncelleme Tarihi: 8.8.2019 15:05
Çocuklarda yüksek ateşe dikkat!

Çocuklarda ateşin ne zaman tehlikeli olduğu ve hangi durumlarda doktora gidilmesi gerektiği, soğuk kış aylarında en çok merak edilen soruların başında gelmektedir. Peki; anne ve babalar çocukları ateşlendiğinde neler yapmalılar,ne zaman doktora gitmeliler?

Çocuklarda ateşin yüksekliği hastalığın şiddeti hakkında bilgi vermez ancak ateş çoğu zaman,ileride gelebilecek hastalıkların ilk ve uyarıcı belirtisidir, bu yüzden de ihmal edilmemelidir.Yetişkinlerle karşılaştırıldığında bebeklerde ve çocuklarda yüksek ateş daha sık görülmektedir.Bunun en büyük nedeni ise bebeklerde, merkezi beyinde bulunan ısı ayarının tam olarak gelişmemiş olmasıdır.Bu nedenle ateşe sebep olabilecek durumlarda ateş yükselmektedir, aynı zamanda ısı ani olarak tekrar düşmektedir.

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Çocuklarda yüksek ateşe dikkat!
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