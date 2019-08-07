Çocuklarda yüksek ateşe dikkat!

Çocuklarda ateşin yüksekliği hastalığın şiddeti hakkında bilgi vermez ancak ateş çoğu zaman,ileride gelebilecek hastalıkların ilk ve uyarıcı belirtisidir, bu yüzden de ihmal edilmemelidir.Yetişkinlerle karşılaştırıldığında bebeklerde ve çocuklarda yüksek ateş daha sık görülmektedir.Bunun en büyük nedeni ise bebeklerde, merkezi beyinde bulunan ısı ayarının tam olarak gelişmemiş olmasıdır.Bu nedenle ateşe sebep olabilecek durumlarda ateş yükselmektedir, aynı zamanda ısı ani olarak tekrar düşmektedir.