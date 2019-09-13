Doğumdan sonra dökülen saçlar için endişelenilmeli mi?

Saçlarınız hamilelik sırasında daha kalın ve daha dolgun görünebilir. Bebeğinizin doğumundan sonra saçlarınızda dökülme ve saç incelme sık görülür. Bu saç dökülmesi türü genellikle geçicidir ve doğumdan sonra sık karşılaşılan yaygın bir saç dökülmesi türüdür. Doğum yaptıktan sonra saç dökülmesi hormonların değişimi yüzünden olur. Bu saç dökülmesi türü, son 3 ay içinde doğum yapmış olan her 10 kadından dördünü etkilediği tespit edilmiştir.

DOĞUMDAN SONRA SAÇ DÖKÜLMESİ BELİRTİLERİ NELER?

Saçınızı tararken, yıkarken ya da yastığınızda, evinizin genelinde daha fazla saç teli görebilirsiniz. Genelde saçlarınız saç derinizin her yerinde incelir.

PEKİ DOĞUMDAN SONRA SAÇ NEDEN DÖKÜLÜR?

Doğumdan sonra hormon seviyelerindeki hızlı değişim vücut sisteminize şok etkisi yapar. Bu, saçınızın büyüme aşamasından (telojen) dökülme aşamasına geçmesine neden olur.

SAÇ DÖKÜLMESİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Bu, büyüme aşaması tekrar başlamadan önce dökülme fazının normal süresidir. Bazen doktorunuz demir ve tiroid seviyenizi kontrol etmek için kan testleri yapmanızı önerebilir.

Sigara içiyorsanız, sigarayı bırakmak yardımcı olacaktır. Sigara dumanındaki kimyasallar saçınızın görünümünü kötüleştirebilir. Sağlıklı ve çeşitli bir diyet yapın. Demir ve protein içeren yiyecekler, taze meyve ve sebzeler yardımcı olabilir. Emzirme veya doğum sonrası kadınlar için tasarlanmış bir vitamin takviyesi alabilirsiniz.

SAÇ SAĞLIĞINI GÜÇLENDİRMEK UZMAN DESTEĞİ ALIN

Saça doğru bakım yapılabilmesi, soruna sebep olan faktörlerin doğru tanımlanması ile mümkün olmaktadır. Saç bilim dalı uzmanları olan trikologlar saç sorunlarının sebeplerini teşhis etmek ve kişiye özel çözüm önerileri sunmak için yaklaşık 1 saat süren özel saç analizleri yapar. Bu analiz sonrasında saçın ihtiyacına göre özel olarak planlanan, farklı sorunları iyileştirmek üzere formüle edilmiş, cilt sorunlarını iyileştirici, genetik kaybı baskılayıcı, saç uzama hızını ve saç kalınlığını arttırıcı, nitelikte bakım, şampuan ve toniklerle kişiye özel çözümler üretilebilir.

Kişiye özel planlanan trikolojik uygulamalar, saça besin taşıyan kan damar sisteminin görevini daha etkin şekilde yapabilmesini ve o bölgedeki hücre bölünmesinin devamlılığını sağlamayı amaçlar. Bu noktada zengin içerikli trikolojik bakımlar ve teknikler tercih edilir. Bunların antioksidan içeriği yönünden zengin olan Koenzim Q10, omega-3 ve 6 yönünden zengin yağ asitleri, lysine tipi doku iyileştirici özelliği yüksek amino asitler, kan dolaşımını hızlandırıcı etkisi için lazer ve terapik uygulamalar yer almaktadır.