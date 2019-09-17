Bebeklerde doğuştan kalça çıkığına dikkat!

DOĞUŞTAN KALÇA ÇIKIĞININ NEDENLERİ

Gelişimsel kalça displazisinin (GKD) tek bir nedeni yoktur. Birden fazla etken söz konusudur ancak en önemli nedenlerden biri de birçok hastalıkta olduğu gibi genetiktir. Bunun dışında eğer bebek kız çocuğu veya ilk çocuk ise, ailede GKD olayları yaşandıysa, sezaryenle doğum sırasında, ters doğumlarda, doğum kilosu fazlaysa, bölgesel faktörler varsa (sık GKD vakası, kundak sargısı vs.) doğuştan kalça çıkığı görülebilir.

Anne hormonları çocuk kalça ekleminde gevşeklik yaptıysa; doğum sırasında salgılanan relaksin hormonu, annenin kalça kemiklerinin genişleyerek doğumun kolaylaştırılmasını sağlar. Bebeğe geçerse, bebeğin de kalça eklemleri genişler ve kalça çıkığına neden olabilir.

GÜVENİLİR TARAMA YÖNTEMİ: BEBEKLERDE KALÇA ULTRASONU

Ülkemizde doğum sonrası 2 - 6 ay arasında bu konuda deneyimli radyologlar tarafından ultrason ile tarama yapılmaktadır. İşlem ağrısızdır, radyasyon içermemesi sebebiyle de tercih nedenidir.

BEBEKLERDE KALÇA ULTRASONUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Bebeklerde kalça ultrasonu için bebeklerin uykusunu almış olması, karnının tok, altının temiz olması gerekmektedir. Bebeğin annesi ya da babası işlem sırasında bebekle beraber bulunmalı, bebekle göz temasını kaybetmemelidir. Yapılan ultrason sırasında uzman bir radyolog tarafından, sakin ve rahat bir ortamda işlem yapılmalı, işleme uzun vakit ayrılabilmelidir.

KALÇA ULTRASONU ERKEN TEŞHİS VE TEDAVİ İMKANI SAĞLAR

Doğuştan kalça çıkığı (GKD), ne kadar erken teşhis edilirse o kadar kolay tedavi edilebilir. Geç fark edilirse, ilerleyen yaşlarda yürümede aksamalara ve daha ciddi sakatlıklara neden olabilir. 2 - 6 aylar arası kalça ultrasonu yapılması için en uygun zamanlardır. 6. aydan sonra kalça ultrasonu yapılamaz, röntgen ile değerlendirmek gerekir. Röntgen de radyasyon içeren bir tetkiktir. Bu nedenle erken dönemde ultrasonla incelemek daha iyi olacaktır.