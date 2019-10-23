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Üst solunum yolu enfeksiyonlarından korunmak için önemli ipuçları

Giriş Tarihi: 23.10.2019 12:09 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019 16:44
Üst solunum yolu enfeksiyonlarından korunmak için önemli ipuçları

Okulların açılması, çocukların kalabalık alanlarda toplu şekilde bulunmaları hastalıkların yayılımını artırır. Vücudumuz da değişen hava koşullarına ayak uydurmakta güçlük çeker ve bu aylarda üst solunum yolları hastalıkları artar. ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Refika İlbakan Hanımeli sonbahar ve kış aylarında görülme sıklığı artan üst solunum yolu enfeksiyonlarından korunmanın ipuçlarını verdi.

Kreş ve anaokulu gibi kapalı yerlerde bulunan çocuklar virüslerin yol açtığı enfeksiyon nedeniyle sık sık hastalanmaktadırlar. , , , bademcik iltihabı, soluk borusunun iltihabı, sinüzit, orta kulak iltihabı gibi hastalıkların kışın çocuklarda daha sık görüldüğünü belirten Uzm. Dr. Refika İlbakan Hanımeli ''Bu hastalıkların çoğu ayaktan tedavi edilebilmektedir. Her çocuğun hastalıklara karşı direnç kazanması için bu hastalıkları geçirmesi gerekmektedir. En gelişmiş ülkelerde bile 5 yaşın altındaki çocuklar 1 yılda ortalama 6-8 kez hastalanmaktadırlar. Özellikle kreşe ve okula başlayan çocukların ilk senelerde daha sık hastalanması doğal bir durumdur'' dedi.

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Üst solunum yolu enfeksiyonlarından korunmak için önemli ipuçları
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