Üst solunum yolu enfeksiyonlarından korunmak için önemli ipuçları

Kreş ve anaokulu gibi kapalı yerlerde bulunan çocuklar virüslerin yol açtığı enfeksiyon nedeniyle sık sık hastalanmaktadırlar. Soğuk algınlığı, nezle, grip, bademcik iltihabı, soluk borusunun iltihabı, sinüzit, orta kulak iltihabı gibi hastalıkların kışın çocuklarda daha sık görüldüğünü belirten Uzm. Dr. Refika İlbakan Hanımeli ''Bu hastalıkların çoğu ayaktan tedavi edilebilmektedir. Her çocuğun hastalıklara karşı direnç kazanması için bu hastalıkları geçirmesi gerekmektedir. En gelişmiş ülkelerde bile 5 yaşın altındaki çocuklar 1 yılda ortalama 6-8 kez hastalanmaktadırlar. Özellikle kreşe ve okula başlayan çocukların ilk senelerde daha sık hastalanması doğal bir durumdur'' dedi.