Doğum Kontrol Hapı Nasıl Kullanılır?

Doğum kontrol hapları adetliyken kullanmaya başlanılır. Adetin 2. ya da 3. günü kullanmaya başlanılabilir. Aylık olarak kullanılan doğum kontrol hapları 21 veya 28 tablettir. İçeriğine göre 21 gün kullanıp 7 gün ara verilerek kesintili kullanılan haplar ya da 28 gün sürekli kesintisiz kullanılan haplar mevcuttur.

NE ZAMAN KORUMAYA BAŞLAR?

Doğum kontrol hapları, kullanmaya başladıktan sonraki ay korumaya başlar. O yüzden kullanmaya başlanılan ilk günlerde ek bir korunma yöntemi kullanmak gerekir. Doğum kontrol haplarını düzenli ve unutmadan kullanmak gerekir, düzensiz kullanıldığı ve unutulduğu takdirde koruyuculuğu azalır ve düzensiz kanamalara neden olabilir.

DOĞUM KONTROL HAPLARININ YAN ETKİLERİ VE ZARARLARI NELERDİR?

Doğum kontrol hapları hormonal kontrasepsiyon yöntemleri arasındadır. Diğer ilaçlarda olduğu gibi bir uzman eşliğinde kullanılması gerekir. Kişinin kendi kendine bu ilaçları kullanması sağlığıyla ilgili sıkıntılara yol açabilir.

Bazı ek rahatsızlığı olan kadınlarda doğum kontrol hapı kullanmak sakıncalı olabilir. O yüzden kişi, doğum kontrol hapı kullanmaya başlamadan önce mutlaka bir jinekoloğa muayene olmalıdır. Örneğin; obezite, hipertansiyon ve şekeri olan hastalar, damar tıkanıklığı ya da hastalığı olan kadınların doğum kontrol hapı kullanması sakıncalı olabilir. Bunların yanı sıra, migreni olan hastaların da doğum kontrol hapı kullanması sakıncalı olabilir.

Ayrıca doğum kontrol hapları, kullanılmaya başlandığı ilk aylarda memelerde gerginlik bulantı hissi yapabilir. Ancak bu bir süre sonra geçer.

Doğum kontrol hapının faydaları nelerdir?

Doğum kontrol haplarının genel olarak faydalarını şöyle sıralayabiliriz:

- Adetleri düzene sokar.

- Adet kanama miktarını azaltır, dolayısıyla anemi yani kansızlığı azaltır.

- adet sancılarını azaltır.

- Kronik pelvik ağrıyı azaltır.

- Over kisti ve over kanserini azaltır.

- Kolon kanserini azaltır.

- Kemik yapısını güçlendirir.

Sonuç olarak; doğum kontrol hapları günümüzde sık kullanılan bir yöntem olmakla birlikte, kişi doğum kontrol haplarının yan etki ve zararlarından korunmak için ve kendine en uygun doğum kontrol hapını seçmek için mutlaka doktoruna başvurmalıdır.