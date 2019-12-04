Doğum kontrol hapı kullanım hataları nelerdir? Doğum kontrol hapı kullanımında nelere dikkat edilmeli?

Doğum kontrol hapı gebelik istemeyen çiftlerin korunması için uygulaması en kolay yöntemlerden güzel bir buluştur. Günlük alınacak bir tablet hap tüm hayatınızı etkileyebilecek durumlar için önlem olarak kullanılabilmektedir. Ancak hapın faydasını hapı gerektiği şekilde kullanabildiğiniz zaman alabilirsiniz. Doğum kontrol hapı düzenli alındığında %99 olarak gebelikten koruyucudur. Kalan yüzdelik kısım kazar gebeliğe neden olabileceği gibi doğum kontrol hapı kullanılan süreçte belirsiz aralık ve dönemlerde çamaşırınızda lekelenme görebilirsiniz.

DOĞUM KONTROL HAPI KULLANIM HATALARI NELERDİR?

Doğum kontrol hapı kullanmaya başlayacağınız gün doğru belirlenmeli ve o gün hapı düzenli şekilde almaya başlamalısınız. Piyasada bulunan ilaçların genelinde gün gün yazmaktadır. Başladığınız gün hangi günse ilaç içerisinde o günü seçerek başlarsanız takip etmekte zorlanmazsınız. Bu şekilde doğru zamanda başlamaz ve düzenli şekilde almazsanız hapın beklediğiniz etkisini alamazsınız. Hapı kullanma da gün atladıysanız ve başka bir korunma yöntemi kullanmadan cinsel ilişkiye giriyorsanız riske de giriyorsunuz anlamına gelir. Hap kullanmada genel bir unutkanlık yaşıyorsanız diğer korunma yöntemlerini kullanmanızı tavsiye ederiz.

Doğum kontrol hapını atladığınızda ne yapabileceğinizi bilmemek de eksiklerden bir diğeridir. Bazı teorilere göre bir tableti atladıysanız hatırladığınız ilk anda o hapı almanız şeklindedir. Yani dün akşam almanız gereken tableti bu sabah alabileceğiniz anlamına geliyor. Sonrasında da diğer tableti olması gereken zamanında almaya devam etmelisiniz. Sabah hatırlamayıp yeni hap alma vaktiniz geldiyse iki tableti birden alabilirsiniz, diyor bu görüş. Aynı görüşte olan bilim insanları iki tablet kaçırdıysanız önlem olarak diğer bir korunma yöntemini de diğer aya kadar kullanmanızı tavsiye eder.

DOĞUM KONTROL HAPI KULLANIMINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Doğum kontrol hapı kullanmaya başlamadan önce doktorunuzla tıbbi olarak geçmiş hikayenizin de tam belirlenmiş olması ve ona göre etkinliği hesaplanmalıdır. Yani kan sorunu yaşayan bir kişini doğum kontrol hapı kullanması kan pıhtılaşmasıyla alakalı riske neden olabilir. Yaş faktörü, sigara kullanımı, migren rahatsızlığının bazı türleri doğum kontrol hapı kullanımında olumsuz etkiler yaratabilir.

Bu ilaçlar hormon etkili ilaçlar olması nedeniyle duygu durumunda da değişiklikler yaşatabilir. Doktorunuzla değerlendirme yapılıp duygu durumunuza da olumsuz etki yapmayacak ilaç seçimi yapılmalıdır. Yani kullanılacak ilaçta farklı bir seçenek olumsuz etkileri ortadan kaldırabilir.

Hap kullanırken akla gelen bir yanlış düşünce ise kullanım sırasında hamile kalınırsa hapın fetüse zara vereceği yönündedir. Ancak bu durum doğru değildir, olumsuz bir etki söz konusu değildir şeklinde bilim insanı görüşleri bulunmaktadır. Doğum kontrol hapının var olan gebelikleri sonlandıracağı düşüncesi ile de alımı gebeliği etkilemez ve düşük yaptırmaz.