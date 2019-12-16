Çocukların ilk travması: Bitlenme

Konuyla ilgili bir sağlık firmasının yaptığı araştırmanın sonuçları çocukların bitlenmekten değil, dışlanmaktan korktuğunu ortaya korktu. Bu korkunun en büyük nedeni ise velilerin tutumu. Araştırmaya katılan veliler çocuklarını en az 9 günde bit ve sirkeden kurtarabildiğini belirtti. Ancak doğru tedaviyle bu problem 15 dakikada bitirilebiliyor. Konuyla ilgili düzenlenen toplantıda konuşan Uzman Doktor Orkan Karaca bitle mücadele ve tedavi konusunda oldukça aydınlatıcı bilgiler verdi. İşte bitle ilgili bilinen yanlışlar ve doğruları:

1-HİJYEN SORUNUDUR: Kesinlikle hayır. Bit uçabilen, sıçrayabilen ya da yüzebilen bir hayvan değildir. Sadece temasla geçer. Okullarda en çok mantoların, bere ya da atkıların üst üste ya da yan yana konmasıyla geçer.

2-YAĞLI ELLE BAŞA DOKUNMAK BİTLENDİRİR: Yanlış. Temasla geçer. Bir kişideki bir bit 10 kişiye kadar bulaşabilir.

3-BİT HASTALIK TAŞIR: Yanlış. Saç bitinin ısırmasıyla insana bulaşan hiçbir bakteri ya da virüs yoktur. Bitten hastalık kapılmaz.

4-SADECE ÇOCUKLARDA OLUR: Yanlış. Yetişkinlerde bitlenir. Özellikle spor salonları, ya toplu vestiyerlerin olduğu yerlerden bit geçmesi mümkündür. İnsanda 3 tip bit olabilir. Bunlar saç, vücut kılları ve kasık bitleridir. Ancak bir bölgedeki bit başka bir bölgeye geçmez.

5-BİTLENEN ÇOCUĞUN SAÇLARI KESİLMELİDİR: Yanlış. Bu yöntem bit ya da sirkeyi yok etmez. Saçı kazıtmak çocukta travmaya neden olur.

6-GAZ YAĞI BİTİ ÖLDÜRÜR: Yanlış. Gaz yağının bit sorununa bir etkisi yok. Bu bir şehir efsanesi.

BİTLENMEK SON DERECE NORMAL

Aynı toplantıda konuşan Çocuk Gelişimi ve Pedagojisi Uzmanı Özge Selçuk Bozkurt ise ailelerin bit konusundaki yaklaşımı ve nasıl davranmaları gerektiğine dair önemli bilgiler aktardı.Yetişkinlerin bile bitlenme olayına travmatik baktığını, bu nedenle çocuğa kafasında gezinen küçük böceklerin olduğunu söylemek için doğru cümleleri seçmek ve sorularına anlaşılabilir yanıtlar vermek gerektiğinin altını çizen Bozkurt şu öneride bulundu:

"Bizi korkutan biti, sirkeyi nasıl ayıklayacağımız kısmıyken, çocukları korkutan bu böceklerin kafada dolaştığı, başını ısırıp kanını emerek beslendiği ve yumurtalarını bırakıp daha da çoğalacağını bilmesi… Ama okula giden bir çocuğun asıl korkulan şey, arkadaşlarının bitlendiğinin fark etmesi, onu dışlaması ve alay etmesi… Çocuklarınıza şunları söyleyebilirsiniz: Bit doğal bir durumdur ancak yeterli önlemlerle kişi bitin bulaşmasından kendini koruyabilir.

BİTTEN NASIL KURTULURUZ?

1-Piyasada 2 tip bit şampuanı bulunuyor. Birinci tip nörotik etkiyle hayvanının sinir sitemini bozan, seyreltilmiş böcek ilaçları. Ancak bitler zamanla bu ilaçlara direnç geliştiriyor. İkinci tip ise hayvanın solunumunu kapatan ve toksik madde içermeyen ürünler. Bu ürünler nispeten daha pahalı olsa da en kesin çözüm. Sağlığa da herhangi bir zararı yok.

2- Çocukların saçları önce sık dişli bit bit tarağı ile kuruyken taranmalı. Ardından bit şampuanı ile yıkanmalı. Şampuan kafadayken aynı tarakla yeniden taranmalı. Duruladıktan sonra son bir kez daha taranmalı.

3-Çocuğun son bir hafta içinde kullandığı giyecekler bir poşete konarak ağzı sıkıca kapatılmalı ve 2 saat boyunca bekletilmeli. Bit havasız ortamda ölür. Ardından çamaşır makinesinde 60 derecede yıkanmalı.

4-Çocuğun yattığı çarşaf ve nevresim 60 derecede yıkanmalı.

5-Yıkadığınız çamaşırları kuruduktan sonra ütüleyin. Özellikle kıyafetlerdeki yaka ve kol dikiş yerlerine özen gösterin.

6-Çocuğunuzun bir daha bitlenmemesi için bu işlemleri yaptıktan sonra birkaç gün boyunca piyasadaki koruyucu spreyleri kullanabilirsiniz.