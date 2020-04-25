Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bilecik Haberleri Bilecik Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğinden esnafa maske

Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğinden esnafa maske

Esnaf ve Sanatkârlar Odaları, Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında oda üyelerine maske ve dezenfektan dağıttı.Bilecik Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Halit Gölcan, bizzat kent merkezinde odaya kayıtlı esnafları bire bir gezerek imza karşılığında maske ve dezenfektan dağıttı. Türkiye’nin zor bir süreçten geçtiğini anlatan Gölcan, 'Bizlerde Bilecik Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği olarak bugün odamıza üye esnafımızı ziyaret ettik. Onların sorunları dinleyerek, devletimizin kendileri için vermiş olduğu düşük faizli krediler hakkında bilgi verdik. Bu zor günleri hep

Giriş Tarihi: 25.4.2020 12:15 Güncelleme Tarihi: 25.4.2020 12:30 ABONE OL
Bilecik Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğinden esnafa maske
Bilecik Esnaf ve Sanatkârlar Odaları, Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında oda üyelerine maske ve dezenfektan dağıttı.
Bilecik Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Halit Gölcan, bizzat kent merkezinde odaya kayıtlı esnafları bire bir gezerek imza karşılığında maske ve dezenfektan dağıttı. Türkiye’nin zor bir süreçten geçtiğini anlatan Gölcan, "Bizlerde Bilecik Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği olarak bugün odamıza üye esnafımızı ziyaret ettik. Onların sorunları dinleyerek, devletimizin kendileri için vermiş olduğu düşük faizli krediler hakkında bilgi verdik. Bu zor günleri hep birlikte atlatacağız" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bilecik Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğinden esnafa maske
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA