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Rektör Beydemir’den BEBKA Genel Sekreteri Gerim’e ziyaret

Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Genel Sekreteri İsmail Gerim’e iade-i ziyarette bulundu.Ajansın Bursa’daki merkez ofisinde gerçekleşen ziyarette, üniversitenin yürüttüğü BEBKA destekli projeler hakkında değerlendirme yapıldı ve önümüzdeki dönemde Bilecik’in ve üniversitenin gelişimine katkı sağlayacak yeni projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Kalkınma Ajanslarının faaliyet gösterdikleri bölgelerde çok önemli çalışmalara imza attığını ifade eden Rektör Beydemir, Genel Sekreter İsmail Gerim’e başarılı çalışmaları nedeniyle teşekkür etti

Giriş Tarihi: 25.4.2020 12:00 Güncelleme Tarihi: 25.4.2020 12:15 ABONE OL
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Genel Sekreteri İsmail Gerim’e iade-i ziyarette bulundu.
Ajansın Bursa’daki merkez ofisinde gerçekleşen ziyarette, üniversitenin yürüttüğü BEBKA destekli projeler hakkında değerlendirme yapıldı ve önümüzdeki dönemde Bilecik’in ve üniversitenin gelişimine katkı sağlayacak yeni projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Kalkınma Ajanslarının faaliyet gösterdikleri bölgelerde çok önemli çalışmalara imza attığını ifade eden Rektör Beydemir, Genel Sekreter İsmail Gerim’e başarılı çalışmaları nedeniyle teşekkür etti.
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Rektör Beydemir’den BEBKA Genel Sekreteri Gerim’e ziyaret
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