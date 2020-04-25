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Vefa grubunu arayıp köpek ve keçileri için yem istedi

’in Osmaneli ilçesinde köpek ve keçilerinin yemleri bitince İlçe Kaymakamlığı arayan Cemalettin Ergelen’e 'Vefa Sosyal Destek Grubu' ekipleri yardımcı oldu.Osmaneli İlçesi Oğulpaşa köyü Yeşil Çimen mahallesinde ikamet eden 69 yaşındaki Cemalettin Ergelen, Kovid-19 tedbirleri kapsamında evinden dışarı çıkamadığı için Kaymakamlık tarafından kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu arayarak keçileri ve köpeği için yem talep etti.Bu talep üzerine Kaymakam Naif Yavuz, Vefa Sosyal Destek Grubu ekibinde görevli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serkan Diker’i yönlendirdi. Vefa Sosyal

Giriş Tarihi: 25.4.2020 15:45 Güncelleme Tarihi: 25.4.2020 16:00 ABONE OL
Vefa grubunu arayıp köpek ve keçileri için yem istedi
Bilecik’in Osmaneli ilçesinde köpek ve keçilerinin yemleri bitince İlçe Kaymakamlığı arayan Cemalettin Ergelen’e "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekipleri yardımcı oldu.
Osmaneli İlçesi Oğulpaşa köyü Yeşil Çimen mahallesinde ikamet eden 69 yaşındaki Cemalettin Ergelen, Kovid-19 tedbirleri kapsamında evinden dışarı çıkamadığı için Kaymakamlık tarafından kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu arayarak keçileri ve köpeği için yem talep etti.
Bu talep üzerine Kaymakam Naif Yavuz, Vefa Sosyal Destek Grubu ekibinde görevli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serkan Diker’i yönlendirdi. Vefa Sosyal Destek Grubunda görevli Diker ve ekibi, keçilerin yemini ve köpek mamasını adamın evine getirerek teslim ettiler. Yaşlı adam da ilgililere teşekkür ederek, "Bu zor günleri birlik ve beraberlik içinde en kısa zamanda atlatırız inşallah. Allah devletimize milletimize zeval vermesi" dedi.
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Vefa grubunu arayıp köpek ve keçileri için yem istedi
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