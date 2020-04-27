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’te Korona virüsü bir can aldı

’te 72 yaşında yaşlı adam yaklaşık 20 gündür Korona virüsü Covit-19 salgınına karşı verdiğini mücadeleyi kaybetti. Acı haberi belediye başkanı verdi.Bilecik’in Bayırköy Beldesinin köklü ailelerinden Atay ailesinin ferdi Kazım Atay (72), yaklaşık 20 gündür Korona virüsü Covit-19 salgınına karşı Bilecik Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti. Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, sosyal medya hesabından, 'Beldemiz halkından Şükriye, Mehmet ve Fatih Atay’ın babaları Kazım Atay vefat etmiştir. Belediye Başkanlığı olarak, merhuma Allah tan rahmet dilerken

Giriş Tarihi: 27.4.2020 14:15 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 14:30 ABONE OL
Bilecik’te Korona virüsü bir can aldı
Bilecik’te 72 yaşında yaşlı adam yaklaşık 20 gündür Korona virüsü Covit-19 salgınına karşı verdiğini mücadeleyi kaybetti. Acı haberi belediye başkanı verdi.
Bilecik’in Bayırköy Beldesinin köklü ailelerinden Atay ailesinin ferdi Kazım Atay (72), yaklaşık 20 gündür Korona virüsü Covit-19 salgınına karşı Bilecik Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti. Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, sosyal medya hesabından, "Beldemiz halkından Şükriye, Mehmet ve Fatih Atay’ın babaları Kazım Atay vefat etmiştir. Belediye Başkanlığı olarak, merhuma Allah tan rahmet dilerken, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verdi.
Öte yandan Atay’a son olarak plazma nakli yapıldı öğrenilirken, merhumun cenazesinin Bayırköy Mezarlığı’na defnedildi.
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Bilecik’te Korona virüsü bir can aldı
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