Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bilecik Haberleri Drone ile sosyal mesafe denetimi yapıldı

Drone ile sosyal mesafe denetimi yapıldı

’te korona virüs tedbirleri kapsamında drone’la sosyal mesafe denetimi yapıldı.Bilecik’in en çok korona virüsü vakası görülen ilçesi olan Osmaneli’nde sosyal mesafe kuralının denetimi havadan drone’la yapıldı. Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri gün boyu cadde ve sokaklarla korona virüsü denetimlerini sürdürürken, polis araçlarından da vatandaşlara evde kalmaları yönünde çağrı yapılıyor. Ayrıca 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkıp çıkmadığı ekipler tarafından drone ile havadan denetlendi. Polis ekipleri, banka, PTT önü gibi alanlarda da

Giriş Tarihi: 28.4.2020 13:30 Güncelleme Tarihi: 28.4.2020 14:15 ABONE OL
Drone ile sosyal mesafe denetimi yapıldı
Bilecik’te korona virüs tedbirleri kapsamında drone’la sosyal mesafe denetimi yapıldı.
Bilecik’in en çok korona virüsü vakası görülen ilçesi olan Osmaneli’nde sosyal mesafe kuralının denetimi havadan drone’la yapıldı. Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri gün boyu cadde ve sokaklarla korona virüsü denetimlerini sürdürürken, polis araçlarından da vatandaşlara evde kalmaları yönünde çağrı yapılıyor. Ayrıca 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkıp çıkmadığı ekipler tarafından drone ile havadan denetlendi. Polis ekipleri, banka, PTT önü gibi alanlarda da vatandaşların sosyal mesafeye uyup uymadığını drone ile denetledi. Kurallara uymayan vatandaşlar drone’la tespit edilirken, bölgeye yaya devriye ekibi yönlendirildi. Polis ekipleri vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları için uyardı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
ARKADAŞINA GÖNDER
Drone ile sosyal mesafe denetimi yapıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA