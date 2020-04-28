Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bilecik Haberleri Ramazan ayında kurulan ilk pazarda uzun kuyruklar oluştu

Ramazan ayında kurulan ilk pazarda uzun kuyruklar oluştu

’in Pazaryeri ilçesinde Ramazan ayının ilk ilçe pazarında uzun kuyruklar oluşurken, vatandaşlar pazar alanına 15’erli gruplar halinde alındı.Pazaryeri’nde korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile alınan kararlar kapsamında ilçe pazarına vatandaşlar dezenfekte edilerek 15’li gruplar halinde alındı. Ramazan ayının ilk pazarı olması sebebiyle yoğunluk yaşanan pazar alanında ekipler geniş çaplı önlemler aldı. Pazaryeri İlçe Sağlık müdürlüğü ekipleri pazara gelen vatandaşların ateşlerini ölçerken, Pazaryeri Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından da vatandaşlara maske dağıtılarak dezenfektan

Giriş Tarihi: 28.4.2020 12:45 Güncelleme Tarihi: 28.4.2020 13:00 ABONE OL
Ramazan ayında kurulan ilk pazarda uzun kuyruklar oluştu
Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde Ramazan ayının ilk ilçe pazarında uzun kuyruklar oluşurken, vatandaşlar pazar alanına 15’erli gruplar halinde alındı.
Pazaryeri’nde korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile alınan kararlar kapsamında ilçe pazarına vatandaşlar dezenfekte edilerek 15’li gruplar halinde alındı. Ramazan ayının ilk pazarı olması sebebiyle yoğunluk yaşanan pazar alanında ekipler geniş çaplı önlemler aldı. Pazaryeri İlçe Sağlık müdürlüğü ekipleri pazara gelen vatandaşların ateşlerini ölçerken, Pazaryeri Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından da vatandaşlara maske dağıtılarak dezenfektan sıktılar.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
ARKADAŞINA GÖNDER
Ramazan ayında kurulan ilk pazarda uzun kuyruklar oluştu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA