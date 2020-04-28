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Sağlık çalışanlarına aktardan keçi boynuzu pekmezi

’in Osmaneli ilçesinde faaliyet gösteren bir aktar, sağlık çalışanlarına keçi boynuzu pekmezi hediye etti.Bilecik’te korona virüs salgınının görüldüğü ilçelerden Osmaneli’nde duyarlı bir esnaf, tüm sağlık çalışanlarına bağışıklık sistemine iyi gelmesi ile bilinen keçi boynuzu pekmezi hediye etti. Tüm sağlık çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden aktar Ersin Çimen, 'Sağlık hizmetinin en ağır yükünü çeken temizlik görevlisinden laborantına, görüntüleme teknisyenine, hemşiresine, hasta bakıcısına pratisyen hekimine, uzman doktoruna tüm sağlık emekçilerimizi bu günlerdeki yoğun çalışmalarından dolayı ayakta alkışlıyoruz. Bizim

Giriş Tarihi: 28.4.2020 13:00 Güncelleme Tarihi: 28.4.2020 13:15 ABONE OL
Sağlık çalışanlarına aktardan keçi boynuzu pekmezi
Bilecik’in Osmaneli ilçesinde faaliyet gösteren bir aktar, sağlık çalışanlarına keçi boynuzu pekmezi hediye etti.
Bilecik’te korona virüs salgınının görüldüğü ilçelerden Osmaneli’nde duyarlı bir esnaf, tüm sağlık çalışanlarına bağışıklık sistemine iyi gelmesi ile bilinen keçi boynuzu pekmezi hediye etti. Tüm sağlık çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden aktar Ersin Çimen, "Sağlık hizmetinin en ağır yükünü çeken temizlik görevlisinden laborantına, görüntüleme teknisyenine, hemşiresine, hasta bakıcısına pratisyen hekimine, uzman doktoruna tüm sağlık emekçilerimizi bu günlerdeki yoğun çalışmalarından dolayı ayakta alkışlıyoruz. Bizim de naçizane keçiboynuzu özü pekmezi ücretsiz olarak temin edebilirsiniz, iyiki varsınız, saygı ve sevgilerimizle" dedi.
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Sağlık çalışanlarına aktardan keçi boynuzu pekmezi
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