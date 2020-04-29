İlk defa işçiler kent merkezlerinde buluşamayacak

Birleşik Metal İş Sendikası Bölge Temsilcisi Recai Büyükbeyhan, tarihte ilk kez 1 Mayıs’ta dünya işçi sınıfı büyük kitleler halinde kent merkezlerinde buluşamayacağını söyledi.Büyükbeyhan, yaptığı yazılı açıklamada, "Ne yazık ki bu sene işçi sınıfının Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü 1 Mayıs’ı Covid-19 koşullarında kutluyoruz. Tarihte ilk kez 1 Mayıs’ta dünya işçi sınıfı büyük kitleler halinde kentlerin merkezi meydanlarında buluşamayacak ancak bu koşullara rağmen Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu’nun ilan ettiği insan onuruna yaraşır bir iş, gelir ve sosyal güvenlik talepleriyle dünya emekçileri tek ses, tek yürek olacak. 1 Mayıs 2020’de dünyanın dört bir yanı, insanlığın ortak umutlarını ifade eden işçi sınıfının, büyük meydanlarda olmasa da evlerinde, iş yerlerinde, belirli sembolik merkezlerde dünyanın bu düzeninin değişmesi gerektiğine dair iradesine tanıklık edecek. 1 Mayıs 1977’de Taksim’de yitirdiğimiz mücadele arkadaşlarımızı saygıyla anıyoruz. 1 Mayıs günü bulunduğumuz her yerin balkonlarından pencerelerinden 1 Mayıs marşını okuyacak, pankartlarımızı asacak, balonlarımızı uçuracak yeni bir toplumsal düzen için aynı anda tüm Türkiye’den ses vereceğiz. Yine 1 Mayıs günü sosyal medya üzerinden yayınlanacak 1 Mayıs mitinginde buluşacağız. Birliğimizi, mücadelemizi ve dayanışmamızı tüm gücümüzle bulunduğumuz her yerden göstereceğiz. Yeni bir toplumsal düzeni emek ile bilim ile kuracağız. Yaşasın 1 Mayıs" dedi.