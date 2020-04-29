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Pazar kuyruğu yaklaşık 500 metreyi buldu

’te Ramazan ayının ilk pazarına gitmek isteyen vatandaşlar, yoğunluk sebebi ile sosyal mesafe kuralı gereği 500 metreyi bulan kuyruklar oluşturdu.Bilecik merkez Hürriyet Mahallesinde kurulan kapalı pazarda Korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında alan 15’şerli gruplar halinde alındı. Bu tedbirlere bir de Ramazan ayının ilk pazarı olması sebebiyle vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, kuyruklar yer yer 500 metreyi buldu. Kapalı pazar alanı giriş ve çıkışlarını polis güvenlik noktası oluştururken, zabıta da vatandaşların sosyal mesafeye uyması için devamlı anonslar yaptı

Giriş Tarihi: 29.4.2020 14:00 Güncelleme Tarihi: 29.4.2020 14:45 ABONE OL
Pazar kuyruğu yaklaşık 500 metreyi buldu
Bilecik’te Ramazan ayının ilk pazarına gitmek isteyen vatandaşlar, yoğunluk sebebi ile sosyal mesafe kuralı gereği 500 metreyi bulan kuyruklar oluşturdu.
Bilecik merkez Hürriyet Mahallesinde kurulan kapalı pazarda Korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında alan 15’şerli gruplar halinde alındı. Bu tedbirlere bir de Ramazan ayının ilk pazarı olması sebebiyle vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, kuyruklar yer yer 500 metreyi buldu. Kapalı pazar alanı giriş ve çıkışlarını polis güvenlik noktası oluştururken, zabıta da vatandaşların sosyal mesafeye uyması için devamlı anonslar yaptı.
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Pazar kuyruğu yaklaşık 500 metreyi buldu
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