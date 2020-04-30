Bilecik’te trafiğe kayıtlı araç sayısı açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Bilecik’te trafiğe kayıtlı araç sayısı 69 bin 241’a yükseldi.TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre, Bilecik’te Mart ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 120 adet artarak 69 bin 241 adet olarak açıklandı. Bilecik’teki 69 bin 60 taşıtın 33 bin 371 adedi otomobil, 11 bin 863 adedi kamyonet, 11 bin 7 adedi traktör, 7 bin 627 adedi motosiklet, 3 bin 159 adedi kamyon, bin 94 adedi minibüs, 850 adedi otobüs, 270 adedi özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.Bilecik’te Mart ayında bin 812 adet taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan toplam bin 812 taşıt içinde otomobil bin 230 adet ile ilk sırada yer aldı.Öte yandan Türkiye’de trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 23 milyon 361 bin 22 oldu.