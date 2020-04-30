Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bilecik Haberleri Köy muhtarı traktör kazasında hayatını kaybetti

Köy muhtarı traktör kazasında hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 30.4.2020 17:45 ABONE OL
Köy muhtarı traktör kazasında hayatını kaybetti
Bilecik’in Bozüyük ilçesinde meydana gelen traktör kazasında Murtadere Köyü Muhtarı Fazlı Çelik hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Muratdere Köyü ormanlık alanında tomruk sürüklerken meydana gelen kazada, devrilen traktörün altında kalan Köy Muhtarı Fazlı Çelik, olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Çelik’in cansız bedeninin otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderileceği belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
ARKADAŞINA GÖNDER
Köy muhtarı traktör kazasında hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA