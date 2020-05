Bilecik’in Bayırköy Beldesinde belediye tarafından her gün 42 aileye hem iftar hem de sahur yemeği dağıtılıyor.Bayırköy Belediyesi tarafından Korona virüs (Covit-19) kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üzeri 42 aileye her gün hem iftar hem de sahur yemeği dağıtılıyor. Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, bir arada iftar yapamasalar da beldelerinde ihtiyaç sahiplerine yemek dağıtımımızı her sene olduğu gibi gerçekleştirdiklerini belirtti. Yaman, "Beldemizde tespit ettiğimiz 65 yaş üzeri 42 aileye her gün sahur öncesi evlerine kadar yemeklerini ulaştırıyoruz. Bu tespitlerin dışında bizlerden talep eden vatandaşlarımız olursa da onlara yemeklerini ulaştırıyoruz. Eski adetlerimizden olan Ramazan davulcumuz ile yaptığımız sahurlarımızı, akşam ezanı ile Ramazan topunu ateşliyoruz. Biraz daha sabır diyerek, vatandaşlarımız evde kalmaları yönünde uyarıyorum. Güzel günlerde tekrar birlikte olmacağız" dedi.