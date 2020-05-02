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Camdaki sinekliğe sıkışan kırlangıç kurtarıldı

’te camda bulunan sinekliğe sıkışan kırlangıç itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Alınan bilgilere göre, Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde belediye ait mezbahanın cam sinekliğine sıkışan kırlangıcı gören vatandaşlar durumu hemen belediyeyi arayarak haber verdi. Olay yerine gelen Pazaryeri Belediyesine ait iftariye kırlangıçları sıkıştıkları yerden kurtararak doğaya saldı.'Kırlangıç özgürlüğüne kavuştu'Kırlangıı kurtaran İtfaiye Şoförü Nizamettin Şahinoğlu, ‘‘Mezbaha da çalışan mesai arkadaşlarımın ihbarı üzerine cam sinekliğine sıkışmış durumda olan kırlangıçları, sıkışmış olduğu yerden kurtardık. Ardından kuş ait olduğu doğaya geri döndü' dedi

Giriş Tarihi: 2.5.2020 12:00 Güncelleme Tarihi: 2.5.2020 12:15 ABONE OL
Camdaki sinekliğe sıkışan kırlangıç kurtarıldı
Bilecik’te camda bulunan sinekliğe sıkışan kırlangıç itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgilere göre, Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde belediye ait mezbahanın cam sinekliğine sıkışan kırlangıcı gören vatandaşlar durumu hemen belediyeyi arayarak haber verdi. Olay yerine gelen Pazaryeri Belediyesine ait iftariye kırlangıçları sıkıştıkları yerden kurtararak doğaya saldı.

"Kırlangıç özgürlüğüne kavuştu"
Kırlangıı kurtaran İtfaiye Şoförü Nizamettin Şahinoğlu, ‘‘Mezbaha da çalışan mesai arkadaşlarımın ihbarı üzerine cam sinekliğine sıkışmış durumda olan kırlangıçları, sıkışmış olduğu yerden kurtardık. Ardından kuş ait olduğu doğaya geri döndü" dedi.
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Camdaki sinekliğe sıkışan kırlangıç kurtarıldı
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