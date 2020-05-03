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’in saklı cenneti turizmcilerin gözdesi olmaya aday

Giriş Tarihi: 3.5.2020 12:00 ABONE OL
Bilecik’in saklı cenneti turizmcilerin gözdesi olmaya aday
Bilecik’te bulunan Akkaya Şelalesi muhteşem manzarası ve doğası ile göz kamaştırırken, turizmcilerin gözdesi olmaya aday.
Bilecik’in Osmaneli ilçesinde kuş sesleri arasında yeşilin her tonunun bulunduğu Akkaya Şelalesi, doğaseverlerin ziyaret ettiği başlıca yerler arasında yer alıyor. Görenleri kendisine hayran bırakan şelale, turizmcilerin de ilgisini çekmeye başladı. Korona virüs (Covid-19) sebebiyle getirilen yasakların kaldırılmasının ardından şelaleyi görmek için çok sayıda turistin bölgeye gelmesi bekleniyor.

"Bilecik’in adının her zaman turizm cenneti olarak duyurulacağı bir yer"
Bilecik Yaban Hayatı ve Ekoturizm Kulübü Grubu üyelerinin görüntülediği Akkaya Şelalesi, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Bilecik’e giriş çıkışların kısıtlanması ile sessizliğe büründü. Grup üyesi Züfer Cebe, Akkaya Şelalesi’nin saklı bir cennet olduğunu ifade ederek, "Akkaya Şelalesi’ne birçok çevre ilden ziyaretçiler geliyordu fakat son günlerde korona virüs tedbirleri kapsamındaki yasaklar nedeni ile boş kaldı. Akkaya Şelalesi hem görsel olarak hem de doğa zevkine düşkünlerin güzel bir gün geçirebileceği ve doğa yürüyüşü gerçekleştireceği yerlerden birisi. Buraya gerekli yatırımlar, düzenlemeler yapılırsa Bilecik’in adının her zaman turizm cenneti olarak duyurulacağı bir yer" dedi.

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Bilecik’in saklı cenneti turizmcilerin gözdesi olmaya aday
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