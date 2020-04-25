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’de şehit annesine "Vefalı" hizmet

’ün Karlıova ilçesinde yaş kısıtlamasına takıldığı için oğlunun kabri başına gidemeyen şahit annesinin talebini Vefa Sosyal Destek Grubu yerine getirdi. Anneyi oğlunun kabri başına götüren ekipler, kabre bakım ve çiçek ekimi gerçekleştirdi.Karlıova ilçesi Cehennem Ormanları bölgesinde 2016 yılında ölücü teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan güvenlik korucularından Tarık Aydemir’in (40), 65 yaşındaki annesi Makbule Aydemir yaş kısıtlamasına takıldığı için evden çıkamadı. Bunun üzerine anne Aydemir, oğlunun kabrini ziyaret etmek için İlçe Kaymakamlığına durumu iletti. Talep üzerine Kaymakamlık koordinesindeki Vefa

Giriş Tarihi: 25.4.2020 13:00 Güncelleme Tarihi: 25.4.2020 13:15 ABONE OL
Bingöl’de şehit annesine Vefalı hizmet
Bingöl’ün Karlıova ilçesinde yaş kısıtlamasına takıldığı için oğlunun kabri başına gidemeyen şahit annesinin talebini Vefa Sosyal Destek Grubu yerine getirdi. Anneyi oğlunun kabri başına götüren ekipler, kabre bakım ve çiçek ekimi gerçekleştirdi.
Karlıova ilçesi Cehennem Ormanları bölgesinde 2016 yılında ölücü teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan güvenlik korucularından Tarık Aydemir’in (40), 65 yaşındaki annesi Makbule Aydemir yaş kısıtlamasına takıldığı için evden çıkamadı. Bunun üzerine anne Aydemir, oğlunun kabrini ziyaret etmek için İlçe Kaymakamlığına durumu iletti. Talep üzerine Kaymakamlık koordinesindeki Vefa Sosyal Destek Grubu, anne Aydemir’i evinden alarak oğlunun kabrine götürdü. Burada şehit annesi duasını ederken, ekip ise kabrin bakımını yaptı, çiçek ekimi gerçekleştirdi.
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Bingöl’de şehit annesine "Vefalı" hizmet
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