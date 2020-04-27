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’de fırın denetimleri

’de Ramazan ayı ve Korona virüs nedeniyle fırın denetimleri yoğun olarak yapılmaya başlandığı bildirildi.Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de de hem Ramazan ayı hem de Koronavirüs salgını nedeniyle işletmelerdeki denetim valilik koordinesindeki ekipler tarafından sürdürülüyor.Bu kapsamda Ticaret, Tarım ve Orman ile İl Emniyet Müdürlüğü ve Bingöl Belediyesi Zabıta Amirliği’nden oluşan ekipler kent merkezindeki fırınlarda düzenli denetim yapıyor. Fırınlardaki hijyenik durumun yanı 2 saat önce fırınlardan üretim ve satış kontrolü de gerçekleştiriliyor.Sürekli kuralların hatırlatıldığı denetimlerin, Ramazan ayı

Giriş Tarihi: 27.4.2020 11:30 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 11:45 ABONE OL
Bingöl’de fırın denetimleri
Bingöl’de Ramazan ayı ve Korona virüs nedeniyle fırın denetimleri yoğun olarak yapılmaya başlandığı bildirildi.
Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de de hem Ramazan ayı hem de Koronavirüs salgını nedeniyle işletmelerdeki denetim valilik koordinesindeki ekipler tarafından sürdürülüyor.Bu kapsamda Ticaret, Tarım ve Orman ile İl Emniyet Müdürlüğü ve Bingöl Belediyesi Zabıta Amirliği’nden oluşan ekipler kent merkezindeki fırınlarda düzenli denetim yapıyor. Fırınlardaki hijyenik durumun yanı 2 saat önce fırınlardan üretim ve satış kontrolü de gerçekleştiriliyor.
Sürekli kuralların hatırlatıldığı denetimlerin, Ramazan ayı ve salgın geçene kadar aralıksız süreceği aktarıldı.
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Bingöl’de fırın denetimleri
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