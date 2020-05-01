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’de üreticilere 37 milyon TL destek verildi

Giriş Tarihi: 1.5.2020 12:45 ABONE OL
Bingöl’de 2020 yılının ilk 4 ayında üreticilere 37 milyon lira destek ödemesi yapıldığı bildirildi.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 2020 yılının ilk 4 ayında üreticilere yönelik verilen desteklerle ilgili bilgi verilerem, anaç koyun-keçi desteklemesinden, sürü büyütme desteği, Arılı kovan desteklemesi gibi birçok alanda ödenek aktarıldığı kaydetti.
Ocak ve Nisan ayları içinde verilen destek tutarının 37 milyon TL olduğu belirtilen açıklamada, “ Koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçirdiğimiz bu dönemde üreticilerimizin yanındayız. 2020 yılının ilk 4 ayında Bingöl’deki üreticilerimize farklı alanlarda yaklaşık 37 milyon TL destekleme ödemesi yapıldı. Tüm üreticilerimize hayırlı olmasını temenni eder, bu zor günleri en kısa sürede atlatmayı canı gönülden dileriz” denildi.
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Bingöl’de üreticilere 37 milyon TL destek verildi
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