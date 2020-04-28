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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’a destek

Medeniyet Platformu, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’a destek verdi.Bitlis Medeniyet Platformu Dönem Sözcüsü Cengiz Şahin tarafından yapılan açıklamada, “Bitlis Medeniyet Platformu olarak bizim inancımıza göre Prof. Dr. Ali Erbaş’ın söyledikleri Kur’an-ı Kerim’de geçmektedir, doğrudur ve söylediklerinin tamamına katılıyor ve canı gönülden destekliyoruz. Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Erbaş Hocamız, Ramazan ayının ilk Cuma hutbesinde Kur’an-ı Kerim’in eşcinsellik ve Lut kavmi ile ilgili ayetlerine atıfta bulunarak ‘eşcinsellik sapkınlıktır’ söylemi üzerine

Giriş Tarihi: 28.4.2020 17:00 Güncelleme Tarihi: 28.4.2020 17:45 ABONE OL
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’a destek
Bitlis Medeniyet Platformu, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’a destek verdi.
Bitlis Medeniyet Platformu Dönem Sözcüsü Cengiz Şahin tarafından yapılan açıklamada, “Bitlis Medeniyet Platformu olarak bizim inancımıza göre Prof. Dr. Ali Erbaş’ın söyledikleri Kur’an-ı Kerim’de geçmektedir, doğrudur ve söylediklerinin tamamına katılıyor ve canı gönülden destekliyoruz. Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Erbaş Hocamız, Ramazan ayının ilk Cuma hutbesinde Kur’an-ı Kerim’in eşcinsellik ve Lut kavmi ile ilgili ayetlerine atıfta bulunarak ‘eşcinsellik sapkınlıktır’ söylemi üzerine bazı kesimler tarafından linç edilmek istenmiştir. Bitlis Medeniyet Platformu olarak bizim inancımıza göre, Prof. Dr. Ali Erbaş’ın söyledikleri Kur’an-ı Kerim’de geçmektedir, doğrudur ve söylediklerinin tamamına katılıyor ve canı gönülden destekliyoruz. İnsanlığın ahlaki değerleri ile oynamak ve alay etmek isteyen bazı değer yoksunları, bu kez de İslam’a saldırmaya ve İslam dinini karalamaya çalışıyorlar. Allah’ın emirleri doğrultusunda ve Kur’an ayetleri ile doğrudan insanlara gerçekleri ifade etmeye çalışan Prof. Dr. Ali Erbaş, tüm dünyaya ve eşcinselliği savunan LGBT güruhuna karşı malumun ilanını ortaya koymuştur. ‘İslam eşcinselliği lanetliyor’ dediği için şikayet edilen Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş yalnız değilsiniz, Bitlis daima hakikatin ve hakkı söyleyenin yanındadır” ifadelerini kullandı.

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