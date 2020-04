Halk eğitim merkezileri günlük 20 bin maske üretiyor

Bitlis’te korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında halk eğitim merkezleri bünyesinde oluşturulan atölyelerde günlük 20 bin maske üretiliyor.İl merkezi ve ilçelerde bulunan halk eğitim merkezlerinde günlük ortalama 20 bin adet maske üretilerek, hem kamu kuruluşlarının hem belediyelerin hem de halkın ihtiyaç duyduğu maskeler ücretsiz dağıtılıyor. 10 gün önce Cemil Özgür Anadolu Meslek Lisesinde kurulan atölyede günlük 6 ton kapasiteli dezenfektan başta olmak üzere hijyen malzemeleri üretilmeye başlanmıştı. Bu kez de Bitlis Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde kurulan maske üretim atölyesinde, ilçelerdeki atölyelerle koordineli olarak ilin maske ihtiyacı karşılanıyor.Gazetecilerle birlikte maske üretim atölyesine gezen Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, Bitlis’in tüm maske ihtiyacını ücretsiz karşılayacaklarını söyledi. Korkmaz, “Bugünde maske üretim atölyemizin açılışını yapacağız. Bir hafta gibi kısa bir sürede yapıldı. Finansmanlığını bakanlığımız üstlendi. Ancak Bitlis Belediyesinin de bize katkısı oldu. 24 saat vardiyalı olarak çalıştırırsak, günlük 15 bin kapasitelidir. Belediyeler bize kumaşlarını gönderiyorlar. Bizler yapıp, kendilerine veriyoruz. Bugüne kadar 14 bin maskeyi Bitlis Belediyesi için yapıp teslim ettik. Tatvan Belediyesine de 25 bin maske yaptık. Sadece Bitlis Halk Eğitim Merkezi’nde üretimimiz yok. Tatvan, Ahlat, Güroymak, Adilcevaz ilçelerinde usta öğreticilerimiz çalışıyorlar. Belediyeler, kaymakamlıklar kumaşlarını gönderiyor, bizlerde onlara burada yapıyoruz. Her halk eğitimimizde günlük ortalama 2 bin adet maske üretiliyor. Günlük 20 bin üretim yapacak kapasitedeyiz” dedi.Kurulan atölye, Bitlis’in tüm maske ihtiyacını karşılayacak kapasiteye sahip olduğunu ifade eden Milli Eğitim Müdürü Korkmaz, “Kumaşı tedarik edip, tüm kurumların maske ihtiyacını ücretsiz biz karşılayacağız. Her yerde olduğu gibi burada da bizim yükümüzü çeken bayan kardeşlerimizdir. Ben onlara teşekkür ediyorum. Bu Ramazan ayında ailelerini bırakıp, toplumun acil ihtiyacı olan maskeleri üretiyorlar. Bize kumaş desteğini sağlayan Bitlis ve Tatvan belediye başkanlarına da teşekkür ediyorum. Kurduğumuz atölye Bitlis’in ihtiyacını karşılayacak düzeydedir” diye konuştu.Maskelerin üretim aşamaları hakkında da bilgi veren Korkmaz, üretilen her maskeyi 280 derecedeki sıcaklıkta dezenfekte ettiklerini belirterek, şu bilgileri verdi:“Bize rulo şeklinde gelen kumaşlar, 180 derecedeki presten geçiyor. Presten geçince hem şekil veriliyor hem de 180 derece sıcaklıkta kumaşta bir mikrop varsa öldürülüyor. Daha sonra kesime giden kumaş, kesildikten sonra bayan kardeşlerimiz bunların lastiklerini dikiyor. Ondan sonra dezenfekte presimiz var. Bunlar iki şekilde yapılır. Hastanelerde 16 saatlik belli bir sıcaklıkta tutularak dezenfekte ediliyor. Fakat bizim burada ki makinede pratik olarak 280 derecedeki sıcaklıkta her maske dezenfekte ediliyor. Daha sonra paketleme makinesinde paketleniyor.”Korkmaz, çalışmalarda sosyal mesafe kuralına harfiyen uyulduğunu, çalışan elemanların maskelerini taktıklarını, atölyede günlük olarak dezenfektan çalışmasının yapıldığının altını çizdi.