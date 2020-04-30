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Başkan Geylani’den 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı

’in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Başkan Geylani, mesajında, '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü; barışın, kardeşliğin ve dayanışmanın güçlenmesine vesile olmasını diliyorum. Alın teri döken işçinin ve emekçinin sıkıntısız bir şekilde, huzurla çalışması, haklarının alın terleri kurumadan verilmesi çok önemlidir. Sizin emeğiniz, alın teriniz, cefakâr ve fedakâr gayretlerinizle hizmetlerimizi gerçekleştireceğiz ve gerçekleştiriyoruz. Biliyoruz ki hiçbir hizmet kolay yapılmıyor. Emeğin, alın terinin her daim sembolü olan, ekonomi, sanayi, tarım

Giriş Tarihi: 30.4.2020 14:30 Güncelleme Tarihi: 30.4.2020 15:15 ABONE OL
Başkan Geylani’den 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı
Bitlis’in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Başkan Geylani, mesajında, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü; barışın, kardeşliğin ve dayanışmanın güçlenmesine vesile olmasını diliyorum. Alın teri döken işçinin ve emekçinin sıkıntısız bir şekilde, huzurla çalışması, haklarının alın terleri kurumadan verilmesi çok önemlidir. Sizin emeğiniz, alın teriniz, cefakâr ve fedakâr gayretlerinizle hizmetlerimizi gerçekleştireceğiz ve gerçekleştiriyoruz. Biliyoruz ki hiçbir hizmet kolay yapılmıyor. Emeğin, alın terinin her daim sembolü olan, ekonomi, sanayi, tarım alanında kısaca ülkemizin en ücra köşesinde çalışan, emek veren tüm işçi kardeşlerimin 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.
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Başkan Geylani’den 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı
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