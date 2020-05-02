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’te çatışma: 2 asker şehit, 4 asker yaralı

Giriş Tarihi: 2.5.2020 23:00 ABONE OL
Bitlis’te çatışma: 2 asker şehit, 4 asker yaralı
Bitlis’in Sehi bölgesi yakınlarında çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı. Yaralı askerler Bitlis Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bitlis-Merkeze bağlı Sehi bölgesi yakınlarında, İl Jandarma Komutanlığınca devam eden ’Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Erhan Bahargülü Operasyonu’ kapsamında bugün bir grup teröristle temas sağlanmış, çıkan çatışmada 2 jandarma uzman çavuş şehit olmuş, 4 jandarma uzman çavuş ise hafif yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.
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Bitlis’te çatışma: 2 asker şehit, 4 asker yaralı
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