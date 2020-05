Türk Kızılay’ı Adilcevaz’da 300 aileye iftarda sıcak yemek ulaştırıyor

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde Türk Kızılay’ı tarafından ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere her gün iftar saatine yakın sıcak yemek ulaştırılıyor.Türk Kızılay’ı Adilcevaz Şubesi, yeni tip korona virüsü tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan ve maddi durumu iyi olmayan 300 aileye ramazan ayı boyunca sıcak yemek dağıtmaya başladı. Yemekler her gün yaklaşık 10 gönüllü aracılığıyla önceden belirlenen ailelerin evlerine teslim ediliyor. Türk Kızılay’ı Adilcevaz Şube Başkanı Çağlar Toğal yaptığı açıklamada, Ramazanın ilk gününden itibaren yoksul ailelere sıcak yemek, gıda ve ekmek dağıttıklarını söyledi. İhtiyaç sahibi insanların iftar sevincine ortak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Toğal, “Korona virüsü salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan ve düşük gelirli vatandaşlarımıza bu hizmeti yapmaktan gurur duyuyoruz. Her gün hazırladığımız sıcak yemekleri yaklaşık 10 gönüllü arkadaşımız aracılığıyla önceden belirlenen ailelerin evlerine ulaştırıyoruz. Rahmet ve bereket ayı olan ramazan ayında ailelerimize yardımcı olmaktan mutluluk duyuyoruz. Vatandaşlarımıza yardım ve desteklerimiz Ramazan ayı boyunca devam edecek” dedi.