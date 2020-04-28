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Gölcük Tabiat Parkı sessizliğe büründü

’nun önemli turizm merkezlerinden Gölcük Tabiat Parkı, korona virüs nedeniyle ziyaretçilere kapatılmasının ardından sessizliğe büründü.Bolu kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan ve yılın 4 mevsimi yüz binlerce tatilciyi ağırlayan önemli turizm merkezlerinden Gölcük Tabiat Parkı, korona virüs salgını nedeniyle ziyaretçilere kapatılmasının ardından sessizliğe büründü.Özellikle yaz aylarında insan selinin yaşandığı tabiat parkında yasak nedeniyle sadece kurbağa ve kuş sesleri yankılanıyor. Rengarenk çiçeklerin açtığı ve insanların girememesinden dolayı yeşil alanların çoğaldığı Gölcük Tabiat Parkı’nda tabiatın kendisini yenilediği göze çarpıyor

Giriş Tarihi: 28.4.2020 16:15 Güncelleme Tarihi: 28.4.2020 17:00 ABONE OL
Gölcük Tabiat Parkı sessizliğe büründü
Bolu’nun önemli turizm merkezlerinden Gölcük Tabiat Parkı, korona virüs nedeniyle ziyaretçilere kapatılmasının ardından sessizliğe büründü.
Bolu kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan ve yılın 4 mevsimi yüz binlerce tatilciyi ağırlayan önemli turizm merkezlerinden Gölcük Tabiat Parkı, korona virüs salgını nedeniyle ziyaretçilere kapatılmasının ardından sessizliğe büründü.
Özellikle yaz aylarında insan selinin yaşandığı tabiat parkında yasak nedeniyle sadece kurbağa ve kuş sesleri yankılanıyor. Rengarenk çiçeklerin açtığı ve insanların girememesinden dolayı yeşil alanların çoğaldığı Gölcük Tabiat Parkı’nda tabiatın kendisini yenilediği göze çarpıyor.
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Gölcük Tabiat Parkı sessizliğe büründü
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