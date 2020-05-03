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’da, Gölcük Tabiat Parkı’na fidan dikimi yapıldı

Giriş Tarihi: 3.5.2020 17:30 ABONE OL
Bolu’da, Gölcük Tabiat Parkı’na fidan dikimi yapıldı
Bolu’da, turizmin önemli noktalarından olan Gölcük Tabiat Parkı’na, Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince, 140 adet fidan dikildi.
Bolu’da, doğa turizminin önemli noktalarından olan ve korona virüs tedbirleri kapsamında en sakin günlerini geçiren Gölcük Tabiat Parkı’nda, fidan dikimi yapıldı. Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, parktaki boş noktalara 140 adet fidan dikti. Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ziyaretçilerin olmadığı bu dönemde çalışmaların devam edeceği öğrenildi.
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Bolu’da, Gölcük Tabiat Parkı’na fidan dikimi yapıldı
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